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13:41 (мск), источник: Интерфакс

Диссовет Белгородского университета не нашел нарушений в получении Мединским степени

Совет рассматривал не саму диссертацию, а заявление о лишении министра культуры ученой степени.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU — Диссертационный совет по истории Белгородского государственного национального университета (НИУ «БелГУ») огласил проект резолюции по докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского, сообщил корреспондент «Интерфакса» с заседания.

В проекте подчеркивается, что предметом рассмотрения диссовета является не сама диссертация Мединского, а именно заявление о лишении его ученой степени.

Диссертация Владимира Мединского полностью соответствует требованиям, (…) формальных нарушений в получении докторской степени автором нет.

Также отмечается, что «выводы заявителей не могут быть формально приняты, (…) подтверждено, что диссертация выполнена автором самостоятельно. Доводы заявителей о плагиате в диссертации не соответствуют действительности».

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Сторону заявителя на диссовете представляет один из основателей сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин.

Сам Мединский не смог присутствовать на заседании диссертационного совета, так как улетел в Китай на ежегодную встречу министров культуры стран БРИКС. Однако министр направил в Белгород своих официальных представителей, которые и должны выступить в ходе заседания.

Докторскую степень по истории Мединского оспаривают в сообществе «Диссернет» — там сочли, что диссертация министра на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.еков» не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.

По существу диссертация главы Минкультуры до сих пор не рассматривалась.

Комментарии
1
Kлeвeр Удaчи
Странно как-то, что до сих пор никто из учёных Советов Историков так и не рассмотрел по-существу саму диссертацию Мединского...
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