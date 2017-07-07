Несколько детёнышей нерпы выбросило на берег в Слюдянском районе
В Слюдянском районе на побережье Байкала в разных местах за месяц выбросило несколько детёнышей нерпы.
В Слюдянском районе на побережье Байкала в разных местах за месяц выбросило несколько детёнышей нерпы.
Это фото нам прислал наш мобильный репортёр. В то же время количество нерпы на южном побережье Байкала за последние три года выросло в несколько раз. Местные рыбаки недовольны — в отсутствии рыбы они часто винят байкальских тюленей.