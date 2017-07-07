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14:15 (мск), источник: Вести Иркутск

Несколько детёнышей нерпы выбросило на берег в Слюдянском районе

В Слюдянском районе на побережье Байкала в разных местах за месяц выбросило несколько детёнышей нерпы.

Источник: Вести Иркутск

Это фото нам прислал наш мобильный репортёр. В то же время количество нерпы на южном побережье Байкала за последние три года выросло в несколько раз. Местные рыбаки недовольны — в отсутствии рыбы они часто винят байкальских тюленей.

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