Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
От чего вас спасет спиннер
Заминка на церемонии встречи на G20: опоздание Трампа объяснили
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
СМИ: в России произойдет замена денег
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Терпение закончилось — СМИ о приезде лидера Китая к Путину
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Зомби Большой двадцатки
14:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе 9 июля перекроют несколько улиц

По башкирской столице проедут участники ралли «Шелковый путь-2017».

9 июля по Уфе проедут участники ралли «Шелковый путь-2017», в связи с этим в столице временно перекроют движение по ул. Заки Валиди от ул. Аксакова до ул. Гафури, а также по ул. Гафури от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди.

Кроме того, на некоторых участках с 18 до 20 часов движение будет ограничено: ул. Пархоменко от пересечения ул. Саши Чекалина до бульвара Ибрагимова, от пересечения ул. Пархоменко до ул. Карла Маркса, от пересечения бульвар Ибрагимова до ул. Пушкина, от ул. Карла Маркса до пересечения ул., от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди, а также от ул. Воровского до моста через реку Белая.

Кроме того, с 3 часов часов 8 июля до 10 часов 10 июля закроют въезд на территорию парковки перед Конгресс-Холлом — уточнили в городской мэрии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Число погибших при взрыве в Норильске возросло до четырех
В ходе протестов в Гамбурге пострадали более сотни полицейских
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Данила Козловский завершил съемки своего первого фильма «Тренер» В настоящее время режиссер Козловский занят монтажом материала, отснятого на лучших российских стадионах при участии девяти футбольных команд
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь