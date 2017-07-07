В Уфе 9 июля перекроют несколько улиц

9 июля по Уфе проедут участники ралли «Шелковый путь-2017», в связи с этим в столице временно перекроют движение по ул. Заки Валиди от ул. Аксакова до ул. Гафури, а также по ул. Гафури от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди.

Кроме того, на некоторых участках с 18 до 20 часов движение будет ограничено: ул. Пархоменко от пересечения ул. Саши Чекалина до бульвара Ибрагимова, от пересечения ул. Пархоменко до ул. Карла Маркса, от пересечения бульвар Ибрагимова до ул. Пушкина, от ул. Карла Маркса до пересечения ул., от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди, а также от ул. Воровского до моста через реку Белая.