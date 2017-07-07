Динар Гильмутдинов назвал самые опасные дороги республики
Чаще всего ДТП происходят на дороге
Чаще всего ДТП происходят на дороге
Автоинспекторы Башкирии подвели печальную статистику — подсчитали, на каких участках дорог в республике происходит больше всего ДТП.
Оказалось, что в печальном рейтинге лидирует трасса
В Уфе чаще всего ДТП происходит на улице 50 лет Октября. За полгода тут пострадало 16 человек. На втором месте — участок проспекта Октября рядом с остановкой «Театр Кукол». Тут за шесть месяцев травмы получили 14 участников дорожного движения. Замыкает тройку участок на пересечении улиц Айской и Кирова.
Полную статистику можно посмотреть в блоге главного автоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова.