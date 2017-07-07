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14:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Динар Гильмутдинов назвал самые опасные дороги республики

Чаще всего ДТП происходят на дороге Уфа-Чишмы.

Источник: Комсомольская правда

Автоинспекторы Башкирии подвели печальную статистику — подсчитали, на каких участках дорог в республике происходит больше всего ДТП.

Оказалось, что в печальном рейтинге лидирует трасса Уфа-Чишмы. За полгода здесь погибли пять человек, а семеро получили серьезные травмы. Второе место в списке занимает дорога Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Тут за шесть месяцев погибли четверо, а травмы получили семь человек. На третьем месте — трасса Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. Здесь за полгода погиб один человек, а еще одиннадцать получили травмы.

В Уфе чаще всего ДТП происходит на улице 50 лет Октября. За полгода тут пострадало 16 человек. На втором месте — участок проспекта Октября рядом с остановкой «Театр Кукол». Тут за шесть месяцев травмы получили 14 участников дорожного движения. Замыкает тройку участок на пересечении улиц Айской и Кирова.

Полную статистику можно посмотреть в блоге главного автоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова.

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