Динар Гильмутдинов назвал самые опасные дороги республики

Оказалось, что в печальном рейтинге лидирует трасса Уфа-Чишмы. За полгода здесь погибли пять человек, а семеро получили серьезные травмы. Второе место в списке занимает дорога Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Тут за шесть месяцев погибли четверо, а травмы получили семь человек. На третьем месте — трасса Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. Здесь за полгода погиб один человек, а еще одиннадцать получили травмы.