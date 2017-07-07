Башкирия планирует к следующему сезону модернизировать детский санаторий в Евпатории

Источник: РИА "Новости"

Делегация Республики Башкортостан прибыла в Крым в пятницу. В ходе визита руководители регионов подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме того, гости из РБ примут участие во Всероссийской научно-практической конференции «Присягая России: Башкортостан и Крым в панораме веков», а также посетят фестиваль и концерт мастеров искусств Башкортостана и Белогорского района РК. Мероприятия пройдут в Белогорске.

«Мы приняли решение передать Башкортостану санаторий “Юбилейный”. Коллеги хотят сделать один из лучших санаториев не только в Крыму, но и в России. Все будет делаться очень быстро, администрация Евпатории и наши органы власти будут оказывать всю необходимую помощь», — заявил Аксенов.

В свою очередь глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил, что привести санаторий в порядок планируется к следующему курортному сезону.

«Мы получаем детский санаторий, в котором проведем глубокую модернизацию. Мы хотим, чтобы детишки из Крыма и Башкортостана отдыхали и оздоравливались здесь (в “Юбилейном” — ред.). К следующему курортному сезону пройдет значительное обновление материальной базы», — сказал Хамитов.

Вместе с тем он уточнил, что на модернизацию детской здравницы потребуются значительные средства.