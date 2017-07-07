Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Песков рассказал о "прекрасной" встрече Меркель и Путина
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
СМИ: в России произойдет замена денег
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Терпение закончилось — СМИ о приезде лидера Китая к Путину
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Зомби Большой двадцатки
14:21 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцев ждут прохладные выходные

Ночные дожди и грозы, прошедшие в начале недели, сбавили градус волгоградского лета. Столбик термометра опустился почти на 10 градусов до +25 ºС. Примерно на этой отметке он будет держаться в эти выходные и в начале следующей недели.

Источник: РИАЦ

По прогнозам Волгоградского ЦГМС, завтра, 8 июля, ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем — без осадков. Ветер — северный, северо- западный 6−11м/с. Температура воздуха: ночью +12…+17ºС, местами до +7ºС; днем +21…+26ºС. В Волгограде также ночью ожидается кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +23…+25ºС.

В воскресенье, 9 июля, ночь пройдет без осадков, зато днем возможны местами кратковременные дожди. Ночью столбик термометра покажет +11…+16ºС, местами до +7ºС; днем +22…+27.

В Волгограде в этот день дождя не прогнозируется, температура воздуха ночью будет +12…+14ºС; днем +23…+25ºС.

Понедельник в Волгограде и в районах области начнется с дождей, которые будет сопровождаться грозами. Ветер — юго-западный с переходом на северо-западный 6−11м/с, при грозах порывы до 18м/с. Ночная температура воздуха будет держаться в пределах +12…+17ºС, дневная в пределах+20…+25ºС.

При этом синоптики отмечают чрезвычайную пожароопасность в этот период. В большинстве районов восточной половины Волгоградской области и в Волгограде ожидается 5класс горимости леса. В отдельных районах западной половины области 4 класс горимости леса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Число погибших при взрыве в Норильске возросло до четырех
В ходе протестов в Гамбурге пострадали более сотни полицейских
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Данила Козловский завершил съемки своего первого фильма «Тренер» В настоящее время режиссер Козловский занят монтажом материала, отснятого на лучших российских стадионах при участии девяти футбольных команд
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь