Волгоградцев ждут прохладные выходные

Источник: РИАЦ

По прогнозам Волгоградского ЦГМС, завтра, 8 июля, ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем — без осадков. Ветер — северный, северо- западный 6−11м/с. Температура воздуха: ночью +12…+17ºС, местами до +7ºС; днем +21…+26ºС. В Волгограде также ночью ожидается кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +23…+25ºС.

В воскресенье, 9 июля, ночь пройдет без осадков, зато днем возможны местами кратковременные дожди. Ночью столбик термометра покажет +11…+16ºС, местами до +7ºС; днем +22…+27.

В Волгограде в этот день дождя не прогнозируется, температура воздуха ночью будет +12…+14ºС; днем +23…+25ºС.

Понедельник в Волгограде и в районах области начнется с дождей, которые будет сопровождаться грозами. Ветер — юго-западный с переходом на северо-западный 6−11м/с, при грозах порывы до 18м/с. Ночная температура воздуха будет держаться в пределах +12…+17ºС, дневная в пределах+20…+25ºС.