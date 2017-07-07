Очевидец: Границу с Китаем 15 дней не могут переехать 300 фур
Водитель, который 5 дней не может проехать несколько километров до китайского города Хоргос прислал видео, где выстроилась очередь из 300 казахстанских фур.
Водитель, который 5 дней не может проехать несколько километров до китайского города Хоргос прислал видео, где выстроилась очередь из 300 казахстанских фур.
Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 видео, где на границе с Китаем стоит длинная очередь из грузовиков.
По словам водителя в очереди есть автомобили, которые стоят на границе по 15 и по 12 дней, а сам он в 5-ый раз стоит с утра до вечера на нейтральной территории МЦПС Хоргос.
«Сейчас в Урумчи не пускают казахстанские машины, мы едем только до города Хоргос, который находится в пределах видимости границы.
Нас не пропускают в поселок Хоргос на казахстанской стороне. Я целыми днями стою на нейтральной территории, а вечером нас снова отправляют в Казахстан.
Китайские пограничники пропускают столько же машин, сколько казахстанские. Наши пропустят 2 — китайцы тоже 2, наши 5 — и китайцы 5.
На китайской границе тоже собралось около 200 грузовиков. Пару месяцев назад уже такое было, собрались наши и китайские пограничники, и очередь рассосалась за 2 дня, — сообщает водитель застрявший на границе с Китаем.