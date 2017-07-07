В Воронежской области откроется первая станция на железной дороге в обход Украины
«Зайцевка» в Кантемировском районе начнет работать 7 августа.
«Зайцевка» в Кантемировском районе начнет работать 7 августа.
Станцию «Зайцевка» в Кантемировском районе откроют в понедельник, 7 августа, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава Зайцевского сельского поселения Владимир Сушко. Новая станция расположена на участке строящейся двухпутной электрифицированной железной линии «Журавка — Миллерово».
На территории возводят двухэтажный вокзал.
— Площадь вокзала составит около 400 кв. м. Территория станции будет огорожена и благоустроена. Здесь будут две пассажирские платформы, пешеходный мост через железную дорогу и автобусная остановка. Станцию и титаревскую трассу соединит асфальтированная дорога, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» прораб подрядной организации Сергей Козырев.
На строительстве участка железной дороги площадью около 250 га, проходящей по территории Зайцевского сельского поселения, работают семь военных батальонов и девять строительных организаций. Станция «Зайцевка» уже появилась в
Строительство железнодорожной станции в Кантемировском районе в составе обхода Украины ведется с 2015 года. На новом участке магистрали, проходящем по территории Воронежской области, помимо станции «Зайцевка» должна появиться станция «Сергеевка». Однако о сроках сдачи в эксплуатацию объекта ничего не известно.
Контекст
О планах построить новую железнодорожную ветку, ведущую на юг России в обход украинской территории, ОАО «Российские железные дороги» и Министерство обороны России объявили в 2014 году. Ведомства подписали договор о строительстве двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины 25 июня 2015 года. Участок «Журавка — Миллерово» должен связать Воронежскую и Ростовскую области. Военные начали работы по договоренности с РЖД в 2015 году. Протяженность нового участка железной дороги составит 122,5 км. Отрезок железной дороги в обход Украины, который пройдет по Воронежской области, оценивался в 20−22 млрд рублей.