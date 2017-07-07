В Воронежской области откроется первая станция на железной дороге в обход Украины

Источник: РИА "Воронеж"

Станцию «Зайцевка» в Кантемировском районе откроют в понедельник, 7 августа, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава Зайцевского сельского поселения Владимир Сушко. Новая станция расположена на участке строящейся двухпутной электрифицированной железной линии «Журавка — Миллерово».

На территории возводят двухэтажный вокзал.

— Площадь вокзала составит около 400 кв. м. Территория станции будет огорожена и благоустроена. Здесь будут две пассажирские платформы, пешеходный мост через железную дорогу и автобусная остановка. Станцию и титаревскую трассу соединит асфальтированная дорога, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» прораб подрядной организации Сергей Козырев.

На строительстве участка железной дороги площадью около 250 га, проходящей по территории Зайцевского сельского поселения, работают семь военных батальонов и девять строительных организаций. Станция «Зайцевка» уже появилась в Яндекс-карте.

Строительство железнодорожной станции в Кантемировском районе в составе обхода Украины ведется с 2015 года. На новом участке магистрали, проходящем по территории Воронежской области, помимо станции «Зайцевка» должна появиться станция «Сергеевка». Однако о сроках сдачи в эксплуатацию объекта ничего не известно.

Контекст