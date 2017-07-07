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14:15 (мск), источник: Volga News

С 10 июля будет ограничено движение на въезде в Самару около завода Pepsi Cola

С 10 июля из-за ремонта ул. Полтавской в Красноглинском районе Самары в районе завода Pepsi Cola изменится схема движения, сообщает региональное правительство.

Въезд в город будет осуществляться по двум полосам по ул. Полтавская, а вот выехать можно будет по одной полосе улиц Южная и 2-й Южный проезд. При этом проезд по ул. Южный поселок в районе путепровода будет закрыт.

«Просим Вас с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на благоустройство города, и планировать поездки на личном и общественном транспорте заранее!» — говорится в сообщении.

После ремонта, при котором будут полностью заменены конструкции пролетного строения, путепровод расширится с трех до четырех полос.

Ремонт путепровода осуществляется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», благодаря которой в 2017 году на ремонт дорог из федерального бюджета выделено 1,837 млрд рублей, из бюджета Самарской области — 2,278 млрд рублей. Средства направлены на ремонт 93 автодорог общей протяженностью 150 км в Самаре, Чапаевске, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Кинеле.

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