С 10 июля будет ограничено движение на въезде в Самару около завода Pepsi Cola
С 10 июля
С 10 июля
Въезд в город будет осуществляться по двум полосам по ул. Полтавская, а вот выехать можно будет по одной полосе улиц Южная и 2-й Южный проезд. При этом проезд по ул. Южный поселок в районе путепровода будет закрыт.
«Просим Вас с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на благоустройство города, и планировать поездки на личном и общественном транспорте заранее!» — говорится в сообщении.
После ремонта, при котором будут полностью заменены конструкции пролетного строения, путепровод расширится с трех до четырех полос.
Ремонт путепровода осуществляется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», благодаря которой в 2017 году на ремонт дорог из федерального бюджета выделено 1,837 млрд рублей, из бюджета Самарской области — 2,278 млрд рублей. Средства направлены на ремонт 93 автодорог общей протяженностью 150 км в Самаре, Чапаевске, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Кинеле.