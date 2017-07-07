С 10 июля будет ограничено движение на въезде в Самару около завода Pepsi Cola

Въезд в город будет осуществляться по двум полосам по ул. Полтавская, а вот выехать можно будет по одной полосе улиц Южная и 2-й Южный проезд. При этом проезд по ул. Южный поселок в районе путепровода будет закрыт.

«Просим Вас с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на благоустройство города, и планировать поездки на личном и общественном транспорте заранее!» — говорится в сообщении.

После ремонта, при котором будут полностью заменены конструкции пролетного строения, путепровод расширится с трех до четырех полос.