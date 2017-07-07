Доступ к мощам Николая Чудотворца в Петербурге откроют 13 июля с 16.00
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл ─ РИА Новости. Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибудет в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл ─ РИА Новости. Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибудет в
Мощи Николая Чудотворца из итальянского Бари впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя и им за все это время поклонились более 1,5 миллиона человек.
С 13 по 28 июля святыня будет находиться в
Торжественная встреча мощей святителя Николая состоится 13 июля в
Допуск паломников к святыне в главном храме монастыря — Свято-Троицком соборе — начнется с 16.00. Начиная с 14 июля, до 27 июля поклониться святым мощам можно будет с 7.00 до 22.00.
«28 июля состоятся торжественные проводы мощей святителя Николая Чудотворца. Из