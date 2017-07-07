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15:58 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде началось строительство нового храма

В Калининграде заложен фундамент храма Равноапостольной Нины. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Новая церковь появится на ул, Лазаретной, 22. Разрешение на строительство было выдано в декабре. Общая площадь двухэтажного здания составит 226,18 кв. м. Его возведут на участке площадью 3 563 кв. м.

Власти Светлогорска также выделили земельный участок под строительство православного храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

В декабре Патриарх Кирилл рассказал, зачем в России строится так много церквей.

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