В Калининграде началось строительство нового храма
В Калининграде заложен фундамент храма Равноапостольной Нины. Об этом сообщает
В Калининграде заложен фундамент храма Равноапостольной Нины. Об этом сообщает
Новая церковь появится на ул, Лазаретной, 22. Разрешение на строительство было выдано в декабре. Общая площадь двухэтажного здания составит 226,18 кв. м. Его возведут на участке площадью 3 563 кв. м.
Власти Светлогорска также выделили земельный участок под строительство православного храма в честь преподобного Сергия Радонежского.
В декабре Патриарх Кирилл рассказал, зачем в России строится так много церквей.