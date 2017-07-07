Мэрия Нижнего Новгорода планирует пустить транспорт по территориям рынков «Нагорный» и «Советский» из-за обрушения моста около радиорынка

Мэрия Нижнего Новгорода планирует организовать движение транспорта по территориям рынков «Нагорный» и «Советский» в связи обрушением моста около радиорынка.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в управлении по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, разрушение переправы через реку Старка в районе радиорынка «Герц» привело к закрытию движения по дороге районного значения, которая соединяет два района Советский и Нижегородский и является дорогой-дублером ул. Бринского. Данный мост был построен более 20 лет назад, как временный объект, для организации проезда транспорта на площадку для складирования снега.

В связи обильными осадками и в результате засора перепускной трубы в районе моста, образовалось большое скопление воды, что привело к подмыву грунта и разрушению моста.

По словам собеседника агентства, 6 июля в 17:00 в экстренном порядке администрация Советского района на место аварии вызвала экстренные службы для обсуждения алгоритма действий в рамках внештатной ситуации.

Глава администрации Советского района Владимир Исаев провел экстренное совещание по вопросу разработки схемы движения на период восстановительных работ аварийного моста и установке технических средств регулирования дорожного движения.

Администрацией Советского района предложено организовать временное движение транспорта по территориям рынков «Народный» и «Советский».