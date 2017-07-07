Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Песков рассказал о рукопожатии Путина и Трампа
В России массово закрываются агентства недвижимости
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Глава парламента Турции: мы будем поднимать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
От чего вас спасет спиннер
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
8Зомби Большой двадцатки
16:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем отключат утренний телеэфир из-за покраски телебашни

Ограничения в вещательной сетки будут действовать с 10 по 14 и с 17 по 21 июля.

Утренний теле- и радиоэфир отключат из-за покраски телебашни в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба филиала РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

С 10 по 14 и с 17 по 21 июля в Нижнем Новгороде планируются отключения телерадиовещания по утрам с 01.00 до 06.00 для проведения покрасочных работ на телевизионной башни на улице Белинского. Не будут работать аналоговые и цифровые телевизионные и радиовещательные передатчики.

Подобные меры позволят команде промышленных альпинистов безопасно работать на высоте до 196 метров. Они очистят ржавчину, нанесут антикоррозионное покрытие и затем покрасят 8732 квадратных метров поверхности башни.

В опасную зону покраски попадают Средной рынок, ТЦ «Небо», здания, расположенные на сопредельных с телецентром участках улиц Белинского, Костина, Крупской, Пушкина и Тимирязева. Для минимизации возможного ущерба автомобилистов просят не парковать машины в этих зонах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Победительница шоу Холостяк рассказала о выборе свадебного платья
Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите G20 (видео)
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Минкомсвязи сообщило о назначении нового главы «Почты России»
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь