В Нижнем отключат утренний телеэфир из-за покраски телебашни

С 10 по 14 и с 17 по 21 июля в Нижнем Новгороде планируются отключения телерадиовещания по утрам с 01.00 до 06.00 для проведения покрасочных работ на телевизионной башни на улице Белинского. Не будут работать аналоговые и цифровые телевизионные и радиовещательные передатчики.