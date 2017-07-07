В Нижнем отключат утренний телеэфир из-за покраски телебашни
Ограничения в вещательной сетки будут действовать с 10 по 14 и с 17 по 21 июля.
Ограничения в вещательной сетки будут действовать с 10 по 14 и с 17 по 21 июля.
Утренний теле- и радиоэфир отключат
С 10 по 14 и с 17 по 21 июля в Нижнем Новгороде планируются отключения телерадиовещания по утрам с 01.00 до 06.00 для проведения покрасочных работ на телевизионной башни на улице Белинского. Не будут работать аналоговые и цифровые телевизионные и радиовещательные передатчики.
Подобные меры позволят команде промышленных альпинистов безопасно работать на высоте до 196 метров. Они очистят ржавчину, нанесут антикоррозионное покрытие и затем покрасят 8732 квадратных метров поверхности башни.
В опасную зону покраски попадают Средной рынок, ТЦ «Небо», здания, расположенные на сопредельных с телецентром участках улиц Белинского, Костина, Крупской, Пушкина и Тимирязева. Для минимизации возможного ущерба автомобилистов просят не парковать машины в этих зонах.