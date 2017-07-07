Калининградская таможня: Сбой программного обеспечения устранён
Проблемы с работой программного обеспечения на областной таможне устранены. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Проблемы с работой программного обеспечения на областной таможне устранены. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
— Нештатная ситуация устранена. Декларации принимаются в обычном среднесуточном объёме, — прокомментировал собеседник.
С 3 июля на калининградской таможне наблюдались проблемы с поставкой грузов. В течение нескольких дней был замедлен информационный обмен при электронном декларировании.
Беспокойство сложившейся ситуацией выразили продавцы цветов. На границе несколько дней простаивали фуры с растениями, которые предназначены для оформления свадебных церемоний и розничной торговли.
Гендиректор компании «ДСВ Транспорт» Леонид Степанюк высказал опасения в связи с возможным несоблюдением сроков доставки оборудования для фестиваля «Голосящий КиВиН». По мнению представителя отрасли, для избежания подобных ситуаций необходимо вводить «аварийный режим ручного оформления».