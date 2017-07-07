Калининградская таможня: Сбой программного обеспечения устранён

Источник: Калининград.Ru

— Нештатная ситуация устранена. Декларации принимаются в обычном среднесуточном объёме, — прокомментировал собеседник.

С 3 июля на калининградской таможне наблюдались проблемы с поставкой грузов. В течение нескольких дней был замедлен информационный обмен при электронном декларировании.

Беспокойство сложившейся ситуацией выразили продавцы цветов. На границе несколько дней простаивали фуры с растениями, которые предназначены для оформления свадебных церемоний и розничной торговли.