Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Психолог расшифровал рукопожатие Путина и Трампа
Мнение: почему России требуется царь
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
48-летний россиянин напал на стюардессу во время полета
Космическая одиссея. Жизнь и музыка Жанны АгузаровойОдной из самых эпатажных российских певиц исполняется 55 лет.
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Высоцкой
Интимная пластика в Великобритании помолодела
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
14События недели в фотографиях
17:31 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградская таможня: Сбой программного обеспечения устранён

Проблемы с работой программного обеспечения на областной таможне устранены. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Калининград.Ru

— Нештатная ситуация устранена. Декларации принимаются в обычном среднесуточном объёме, — прокомментировал собеседник.

С 3 июля на калининградской таможне наблюдались проблемы с поставкой грузов. В течение нескольких дней был замедлен информационный обмен при электронном декларировании.

Беспокойство сложившейся ситуацией выразили продавцы цветов. На границе несколько дней простаивали фуры с растениями, которые предназначены для оформления свадебных церемоний и розничной торговли.

Гендиректор компании «ДСВ Транспорт» Леонид Степанюк высказал опасения в связи с возможным несоблюдением сроков доставки оборудования для фестиваля «Голосящий КиВиН». По мнению представителя отрасли, для избежания подобных ситуаций необходимо вводить «аварийный режим ручного оформления».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Прощание с роботом»: всё, что нужно знать о Дне города-2017
В Гамбурге проходит первая встреча Путина и Трампа
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Назначен новый глава «Почты России»
Госдума одобрила проект о задержании должников по алиментам
ИГ обнародует аудиозапись своего оставшегося в живых главаря
В центре Луганска прогремел второй взрыв
Доказана невозможность существования жизни на Марсе
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь