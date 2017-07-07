Синоптики предупреждают казанцев о грозе в выходные
(Город Казань KZN.RU, 7 июля). В Татарстане и его столице сохраняется дождливая погода.
(Город Казань KZN.RU, 7 июля). В Татарстане и его столице сохраняется дождливая погода.
В ночь на 8 июля синоптики прогнозируют местами грозу, ветер
Днем в Казани также ожидается временами дождь, местами с грозой. Ветер
В целом по Татарстану 8 июля синоптики прогнозируют временами дождь, местами грозу, локально град. Ночью температура воздуха составит 7−12 градусов, днем — 14−19 градусов выше нуля.
9 июля в большинстве районов республики пройдет дождь, местами гроза. Ветер