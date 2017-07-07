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17:29 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Синоптики предупреждают казанцев о грозе в выходные

(Город Казань KZN.RU, 7 июля). В Татарстане и его столице сохраняется дождливая погода.

В ночь на 8 июля синоптики прогнозируют местами грозу, ветер юго-западный, умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Минимальная температура воздуха составит +10−12 градусов.

Днем в Казани также ожидается временами дождь, местами с грозой. Ветер юго-западный, умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Воздух в городе прогреется до 16−18 градусов тепла.

В целом по Татарстану 8 июля синоптики прогнозируют временами дождь, местами грозу, локально град. Ночью температура воздуха составит 7−12 градусов, днем — 14−19 градусов выше нуля.

9 июля в большинстве районов республики пройдет дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Ночью воздух прогреется до +8−13 градусов, днем — до 15−20 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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