Синоптики предупреждают казанцев о грозе в выходные

В ночь на 8 июля синоптики прогнозируют местами грозу, ветер юго-западный, умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Минимальная температура воздуха составит +10−12 градусов.

Днем в Казани также ожидается временами дождь, местами с грозой. Ветер юго-западный, умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Воздух в городе прогреется до 16−18 градусов тепла.

В целом по Татарстану 8 июля синоптики прогнозируют временами дождь, местами грозу, локально град. Ночью температура воздуха составит 7−12 градусов, днем — 14−19 градусов выше нуля.