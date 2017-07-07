Кубок ЧМ по футболу прибудет в Нижний Новгород в мае 2018 года
Кубок Чемпионата мира по футболу прибудет в Нижний Новгород в мае 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте FIFA 7 июля 2017 года.
Кубок Чемпионата мира по футболу прибудет в Нижний Новгород в мае 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте FIFA 7 июля 2017 года.
Главный трофей чемпионата мира по футболу 2018 окажется в Нижнем Новгороде входе турне, за время которого Кубок посетит 24 города России. Путешествие золотого трофея начнется в сентябре 2017 года в Красноярске, а завершится в июле 2018 года в Москве. В Нижнем Новгороде Кубок будет находиться с 21 по 24 мая 2018 года.
Путешествие по России станет самым длинным в истории трофея. В течение 123 дней Кубок преодолеет 26 тысяч километров.
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в том числе ¼ финала.