Кубок ЧМ по футболу прибудет в Нижний Новгород в мае 2018 года

Главный трофей чемпионата мира по футболу 2018 окажется в Нижнем Новгороде входе турне, за время которого Кубок посетит 24 города России. Путешествие золотого трофея начнется в сентябре 2017 года в Красноярске, а завершится в июле 2018 года в Москве. В Нижнем Новгороде Кубок будет находиться с 21 по 24 мая 2018 года.