Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Дмитрий Шепелев показал подросшего сына
Первые доходные дома в Москве появятся через два года
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Космическая одиссея. Жизнь и музыка Жанны АгузаровойОдной из самых эпатажных российских певиц исполняется 55 лет.
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Россиянина подозревают в убийстве 40 бойцов АТО – СМИ
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
СМИ: 16-летняя внучка Софии Ротару покорила Париж
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
7 июля, источник: Комсомольская правда

У майора МВД по Башкирии арестовали богатство на 200 миллионов рублей

У него обнаружили две элитные иномарки, ряд квартир и домов, а еще 37 гектаров земли.

5
фотографий

В Башкирии разгорелся крупный скандал, в центре которого — крупная «шишка» из регионального МВД.

У 35-летнего заместителя начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Ильнура Юсупова обнаружили сказочное богатство: три квартиры в недешевых жилкомплексах, коттедж на 200 «квадратов», две крутые иномарки Toyota Highlander и Lexus ES 250, да еще земля общей площадью 37 гектаров — на ней вполне уместился бы небольшой поселок. По предварительной оценке правоохранителей, все это стоит около 200 миллионов рублей.

До Захарченко, конечно, далеко. Но тем не менее — не нужно быть математиком, чтобы прикинуть: очень сомнительно, что с доходом семьи в 1,5 миллиона рублей в год чета Юсуповых скопила кровно заработанных на такую роскошь.

ЖЕНА — ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

Обычная семья интеллигентов. Ее глава — 35-летний Ильнур Юсупов — в скандалах ранее замечен не был, судя по всему, шаг за шагом строил карьеру. Уже не первый год занимает должность начальника отдела УБЭП.

Супруга погоны не носит — она предприниматель. С 2009 по 2012 была зарегистрирована как ИП (предоставляла социальные услуги). Нынче Эллина Юсупова является соучредителем пары «ооошек» — «СВЭЛ» и «УНЫШ». Первая организация занимается моторным топливом и древесиной. Вторая — торговлей продуктами, парикмахерскими и салонами красоты. Воспитывают троих детей.

Откуда же взялись баснословные суммы на недвижимость и автомобили? В этом сейчас разбираются правоохранители.

ХОРОМЫ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ.

Квартиры, принадлежащие майору Юсупову, расположены прямо под носом у прокуратуры — в историческом центре Уфы. Причем, две — в соседних элитных высотках, выделяющихся среди хрущевок модной архитектурой и дорогущими джипами во дворе.

— Нет, Юсуповы здесь больше не живут, — поджимает губы консьержка в первом доме. — Они теперь в соседнем обитают, спросите там. Жена как раз дома должна быть.

По указанному адресу в ответ на звонок — тишина.

— Какие Юсуповы? Нет здесь таких, — уверяет меня милая женщина на вахте. — Уж я-то всех жильцов знаю. Да давайте гляну (достает потрепанные листочки), та-ак.. А точно! Живут! Но раз у меня не на памяти, стало быть — тут не появляются.

Как же так? Прямо призраки элитного квартала.

Кстати, две элитные иномарки уже не красуются перед подъездом: на днях автомобили арестовали и увезли на спецстоянку.

Едем по третьему адресу: в нескольких кварталах от предыдущего. Здесь уже и машины проще, и люди скромнее одеты, а высотки и вовсе выглядят печально. Неужели тут живет самый богатый полицейский Башкирии, если не всего ПФО?

Но как только въезжаем в арку, все проясняется — пристроем к дому высится еще один жилой комплекс с романтичным названием «Зодиак». Здесь неуловимого Ильнура Юсупова также найти не удалось.

— Такие тут не живут. Вы ошиблись, — грозно зыркнула из окошка вахтерша.

ЗАЖИТОЧНЫЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ.

Прокуратура направила материалы в СКР по Башкирии: правоохранители проверят, на каких основаниях земли сельхозназначения оказались в распоряжении частника.

Это, между прочим, гигантские территории. Плантации разбросаны по всему пригороду Уфы, в 20−25 километрах от города: Булгаково, Уршак, Николаевка, Нурлино, Таптыково, Ушаково… В последнем, кстати, на самой окраине деревни, высится двухэтажный, с мансардой, добротный кирпичный коттедж. Вот только вид у него унылый — видно, что дом не достроен, да и не появлялся тут никто уже давно: двор зарос густым бурьяном.

Место хорошее, всего в 25 км от города. Тишина и уединение. Сельчане не то что про майора Юсупова не слышали — даже улицу, на которой он отгрохал загородную усадьбу, не знают. Она только-только застраивается.

По некоторым данным, майор Юсупов хотел этот дом продать, даже выставил объявление в просторах сети — но не успел. Сейчас коттедж, как и все другое имущество чиновника, арестован.

Рядом высятся еще два дома — ровно такие же: глянцево-новые, пустующие. Хозяев нет, только рабочие.

— Соседи? Не-е, мы тут вообще никого не знаем. Мы ж монтажники, — пожал плечами парень в униформе.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ РЕШИЛ РАЗВОДИТЬ ПЧЕЛ?

Целых 16 земельных участков оказались в Николаевке. Звоним в сельсовет.

— Как же так вышло, что земли сельхозназначения оказались в собственности чиновника МВД?

— Наша администрация никакие земли никому не давала. Это полномочия района.

— То есть вы не в курсе?

— Нет.

Положим, так. Придется потревожить главу Уфимского района: должен же руководитель знать, куда гектары земли «утекли». Вилорий Угаров ответил на звонок с готовностью.

— Как я вам могу сразу сказать? У нас тут бурная жизнь, каждый день какие-то события происходят. Нельзя все в голове держать. Мне сначала самому надо узнать, где находятся эти участки, каким образом земля в частную собственность попала….

А выяснилось, что на супругов Юсуповых, по данным районной администрации, зарегистрирован только один участок площадью 2,3 га в Николаевке. В 2013 году местные власти передали землю Юсупову в аренду, а в апреле 2014 года он выкупил плантацию — якобы под пчеловодческий комплекс. Медом здесь и ныне не пахнет, зато всю землю собственник поделил на 16 участков. Никак продавать собирался?

— А как ведется контроль за землей сельхозпользования, переданной частнику? Вдруг там нецелевое использование?

— Сотрудники земельного контроля выезжают на плановые и внеплановые проверки и смотрят, нет ли нарушений. В этом случае, видимо, в плане проверки по этому участку не было, и жалоб не поступало.

— А где же другие земли?

— У нас на учете не числятся. Я могу только предположить: либо договоры оформлялись раньше, через минземимущества, либо земля оформлена на какие-то юрлица.

Первое заседание суда, который будет решать, изымать ли несметные богатства Юсупова, состоится уже на следующей неделе, 13 июля. Правда, точку в разбирательстве поставят еще ой как не скоро….

ОФИЦИАЛЬНО.

Прокуратура Башкирии:

— Часть имущества в декларациях была указана неверно, часть имущества вообще не фигурировала. Учитывая, что замначальника отдела УЭБ и ПК МВД РБ не представил доказательства законности приобретения имущества, прокурор республики направил в суд иск о его обращении в доход государства. Кроме того, материалы проверки направлены в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

МВД Башкирии:

— Министр внутренних дел республики Роман Деев назначил служебную проверку. Если факты нарушения антикоррупционного законодательства найдут подтверждение, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы служебной проверки направим в следственные органы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
Тиллерсон: Путин и Трамп больше обсуждали будущее России и США
Страны G20 намерены обмениваться данными между разведками
Назначен новый глава «Почты России»
Госдума одобрила «антикарусельный» законопроект
ИГ обнародует аудиозапись своего оставшегося в живых главаря
Суд амнистировал двоих фигурантов дела о гибели главы Total
Доказана невозможность существования жизни на Марсе
Спорт
«Спартак» сыграл вничью в последнем предсезонном матче Свой следующий матч москвичи проведут 14 июля — соперником «Спартака» в борьбе за Суперкубок станет «Локомотив»
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь