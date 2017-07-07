У майора МВД по Башкирии арестовали богатство на 200 миллионов рублей

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В Башкирии разгорелся крупный скандал, в центре которого — крупная «шишка» из регионального МВД.

У 35-летнего заместителя начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Ильнура Юсупова обнаружили сказочное богатство: три квартиры в недешевых жилкомплексах, коттедж на 200 «квадратов», две крутые иномарки Toyota Highlander и Lexus ES 250, да еще земля общей площадью 37 гектаров — на ней вполне уместился бы небольшой поселок. По предварительной оценке правоохранителей, все это стоит около 200 миллионов рублей.

До Захарченко, конечно, далеко. Но тем не менее — не нужно быть математиком, чтобы прикинуть: очень сомнительно, что с доходом семьи в 1,5 миллиона рублей в год чета Юсуповых скопила кровно заработанных на такую роскошь.

ЖЕНА — ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

Обычная семья интеллигентов. Ее глава — 35-летний Ильнур Юсупов — в скандалах ранее замечен не был, судя по всему, шаг за шагом строил карьеру. Уже не первый год занимает должность начальника отдела УБЭП.

Супруга погоны не носит — она предприниматель. С 2009 по 2012 была зарегистрирована как ИП (предоставляла социальные услуги). Нынче Эллина Юсупова является соучредителем пары «ооошек» — «СВЭЛ» и «УНЫШ». Первая организация занимается моторным топливом и древесиной. Вторая — торговлей продуктами, парикмахерскими и салонами красоты. Воспитывают троих детей.

Откуда же взялись баснословные суммы на недвижимость и автомобили? В этом сейчас разбираются правоохранители.

ХОРОМЫ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ.

Квартиры, принадлежащие майору Юсупову, расположены прямо под носом у прокуратуры — в историческом центре Уфы. Причем, две — в соседних элитных высотках, выделяющихся среди хрущевок модной архитектурой и дорогущими джипами во дворе.

— Нет, Юсуповы здесь больше не живут, — поджимает губы консьержка в первом доме. — Они теперь в соседнем обитают, спросите там. Жена как раз дома должна быть.

По указанному адресу в ответ на звонок — тишина.

— Какие Юсуповы? Нет здесь таких, — уверяет меня милая женщина на вахте. — Уж я-то всех жильцов знаю. Да давайте гляну (достает потрепанные листочки), та-ак.. А точно! Живут! Но раз у меня не на памяти, стало быть — тут не появляются.

Как же так? Прямо призраки элитного квартала.

Кстати, две элитные иномарки уже не красуются перед подъездом: на днях автомобили арестовали и увезли на спецстоянку.

Едем по третьему адресу: в нескольких кварталах от предыдущего. Здесь уже и машины проще, и люди скромнее одеты, а высотки и вовсе выглядят печально. Неужели тут живет самый богатый полицейский Башкирии, если не всего ПФО?

Но как только въезжаем в арку, все проясняется — пристроем к дому высится еще один жилой комплекс с романтичным названием «Зодиак». Здесь неуловимого Ильнура Юсупова также найти не удалось.

— Такие тут не живут. Вы ошиблись, — грозно зыркнула из окошка вахтерша.

ЗАЖИТОЧНЫЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ.

Прокуратура направила материалы в СКР по Башкирии: правоохранители проверят, на каких основаниях земли сельхозназначения оказались в распоряжении частника.

Это, между прочим, гигантские территории. Плантации разбросаны по всему пригороду Уфы, в 20−25 километрах от города: Булгаково, Уршак, Николаевка, Нурлино, Таптыково, Ушаково… В последнем, кстати, на самой окраине деревни, высится двухэтажный, с мансардой, добротный кирпичный коттедж. Вот только вид у него унылый — видно, что дом не достроен, да и не появлялся тут никто уже давно: двор зарос густым бурьяном.

Место хорошее, всего в 25 км от города. Тишина и уединение. Сельчане не то что про майора Юсупова не слышали — даже улицу, на которой он отгрохал загородную усадьбу, не знают. Она только-только застраивается.

По некоторым данным, майор Юсупов хотел этот дом продать, даже выставил объявление в просторах сети — но не успел. Сейчас коттедж, как и все другое имущество чиновника, арестован.

Рядом высятся еще два дома — ровно такие же: глянцево-новые, пустующие. Хозяев нет, только рабочие.

— Соседи? Не-е, мы тут вообще никого не знаем. Мы ж монтажники, — пожал плечами парень в униформе.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ РЕШИЛ РАЗВОДИТЬ ПЧЕЛ?

Целых 16 земельных участков оказались в Николаевке. Звоним в сельсовет.

— Как же так вышло, что земли сельхозназначения оказались в собственности чиновника МВД?

— Наша администрация никакие земли никому не давала. Это полномочия района.

— То есть вы не в курсе?

— Нет.

Положим, так. Придется потревожить главу Уфимского района: должен же руководитель знать, куда гектары земли «утекли». Вилорий Угаров ответил на звонок с готовностью.

— Как я вам могу сразу сказать? У нас тут бурная жизнь, каждый день какие-то события происходят. Нельзя все в голове держать. Мне сначала самому надо узнать, где находятся эти участки, каким образом земля в частную собственность попала….

А выяснилось, что на супругов Юсуповых, по данным районной администрации, зарегистрирован только один участок площадью 2,3 га в Николаевке. В 2013 году местные власти передали землю Юсупову в аренду, а в апреле 2014 года он выкупил плантацию — якобы под пчеловодческий комплекс. Медом здесь и ныне не пахнет, зато всю землю собственник поделил на 16 участков. Никак продавать собирался?

— А как ведется контроль за землей сельхозпользования, переданной частнику? Вдруг там нецелевое использование?

— Сотрудники земельного контроля выезжают на плановые и внеплановые проверки и смотрят, нет ли нарушений. В этом случае, видимо, в плане проверки по этому участку не было, и жалоб не поступало.

— А где же другие земли?

— У нас на учете не числятся. Я могу только предположить: либо договоры оформлялись раньше, через минземимущества, либо земля оформлена на какие-то юрлица.

Первое заседание суда, который будет решать, изымать ли несметные богатства Юсупова, состоится уже на следующей неделе, 13 июля. Правда, точку в разбирательстве поставят еще ой как не скоро….

ОФИЦИАЛЬНО.

Прокуратура Башкирии:

— Часть имущества в декларациях была указана неверно, часть имущества вообще не фигурировала. Учитывая, что замначальника отдела УЭБ и ПК МВД РБ не представил доказательства законности приобретения имущества, прокурор республики направил в суд иск о его обращении в доход государства. Кроме того, материалы проверки направлены в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

МВД Башкирии: