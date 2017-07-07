В британском зоопарке изобрели селфи-палку для фото с жирафами
Сотрудница расположенного в британском графстве Суррей
Сотрудница расположенного в британском графстве Суррей
Палка длиной 6 метров позволяет сделать селфи с любым местным жирафом — пятиметровой Мойей, Тондой и Кито, каждый из которых достигает ростом 4,5 метров, Наполи, чья высота составляет 4 метра, и самым маленьким из всех 3,5 метровым Оскаром, сообщает Sun.
Помимо жирафов, в парке также обитает более тысячи других экзотических животных, включая львов, тигров, обезьян, пингвинов и морских львов.