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18:41 (мск), источник: Вести.Ru

В британском зоопарке изобрели селфи-палку для фото с жирафами

Сотрудница расположенного в британском графстве Суррей сафари-парка Chessington World of Adventures Бекки Эпперли-Гоун изобрела удлиненную селфи-палку, с помощью которой посетители могут сфотографироваться с живущими здесь жирафами.

Палка длиной 6 метров позволяет сделать селфи с любым местным жирафом — пятиметровой Мойей, Тондой и Кито, каждый из которых достигает ростом 4,5 метров, Наполи, чья высота составляет 4 метра, и самым маленьким из всех 3,5 метровым Оскаром, сообщает Sun.

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Помимо жирафов, в парке также обитает более тысячи других экзотических животных, включая львов, тигров, обезьян, пингвинов и морских львов.

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