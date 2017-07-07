В британском зоопарке изобрели селфи-палку для фото с жирафами

Палка длиной 6 метров позволяет сделать селфи с любым местным жирафом — пятиметровой Мойей, Тондой и Кито, каждый из которых достигает ростом 4,5 метров, Наполи, чья высота составляет 4 метра, и самым маленьким из всех 3,5 метровым Оскаром, сообщает Sun.