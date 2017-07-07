В сети разгорелся спор из-за цвета спортивной формы
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети разгорелся спор
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети разгорелся спор
«Не понимаю, как другие видят
Пост Стюарт набрал 530 комментариев, в которых пользователи сети пытались определить цвет костюма.
Некоторые из них согласились с девушкой, однако многие оказались другого мнения. Так, часть комментаторов отметила, что костюм
Наиболее известный спор такого рода разгорелся в феврале 2015 года, когда пользователи сети перессорились
Выяснилось, что платье на самом деле было синим, а белым оно выглядело