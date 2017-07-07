В сети разгорелся спор из-за цвета спортивной формы

«Не понимаю, как другие видят что-то, кроме белого с розовым?» — отметила девушка в подписи к изображению.

Пост Стюарт набрал 530 комментариев, в которых пользователи сети пытались определить цвет костюма.

Читайте также На этой фотографии нет красного цвета. Но вы его определенно увидите

Некоторые из них согласились с девушкой, однако многие оказались другого мнения. Так, часть комментаторов отметила, что костюм розово-голубой, а другие вовсе не увидели на фотографии розового цвета, указав вместо него серый.

Наиболее известный спор такого рода разгорелся в феврале 2015 года, когда пользователи сети перессорились из-за цвета платья. Одним наряд казался сине-черным, а другим — бело-золотым.