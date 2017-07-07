Наталья Поклонская похвалила Омск за рекламные щиты с Николаем II
В городе появились плакаты, на которых изображение царской семьи сопровождается надписью «Прости нас, Государь!».
В городе появились плакаты, на которых изображение царской семьи сопровождается надписью «Прости нас, Государь!».
На улицах Омска размещено как минимум два таких рекламных щита: один в центре города, второй у ТК «Континент» на Левом берегу. Кроме фотографии императора Николая II с супругой и детьми, на них указана дата Царских дней в России —
Фото плакатов, испрашивающих прощения у расстрелянного императора, стали выкладывать в соцсетях. После этого на них обратила внимание депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная особым отношением к царской семье. Она продублировала снимки в своем «Фейсбуке», подписав «А в Омске так!». Под постом развернулась длинная дискуссия.
Отметим, плакаты появились перед 99-летней годовщиной расстрела царской семьи.
Заказчик такой социальной рекламы уже стал известен. Как выяснилось, общество охраны памятников ВООПИК не имеет к ее размещению никакого отношения. Плакаты заказал один из членов общества, монархист по убеждениям, по собственной инициативе, чем спровоцировал конфликт. Его обязали в ближайшее время убрать с щитов упоминание общества, сообщил НГС. Омск со ссылкой на председателя омского отделения ВООПИК Никиту Шалмина.