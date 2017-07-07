Наталья Поклонская похвалила Омск за рекламные щиты с Николаем II

На улицах Омска размещено как минимум два таких рекламных щита: один в центре города, второй у ТК «Континент» на Левом берегу. Кроме фотографии императора Николая II с супругой и детьми, на них указана дата Царских дней в России — 12—18 июля , а также надпись «Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

Фото плакатов, испрашивающих прощения у расстрелянного императора, стали выкладывать в соцсетях. После этого на них обратила внимание депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная особым отношением к царской семье. Она продублировала снимки в своем «Фейсбуке», подписав «А в Омске так!». Под постом развернулась длинная дискуссия.

Отметим, плакаты появились перед 99-летней годовщиной расстрела царской семьи.