Жильцов дома в Пенсильвании избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника

По его данным, в 2004 году домовладелец решил определить, где именно проходит скрытый в стене кабель, ведущий к телевизионной антенне. Для этого он завел будильник и попытался спустить его по трубе на веревке, но уронил и не смог вытащить обратно. С тех пор каждый день ровно в 06:50 из стены раздавался писк, и жильцы ничего не могли с этим поделать.