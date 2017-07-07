Свердловские следователи выяснили, от кого забеременела 13-летняя сирота

Обвинение по статье «половое сношение, совершенное с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста» предъявлено 20-летнему жителю города Екатеринбурга. Следователи собрали доказательства того, что он совершил это преступление в 2016 г.
В свою очередь обвинение по статье «халатность» предъявлено 57-летней директору средней общеобразовательной школы, в которой обучается несовершеннолетняя. По версии следствия, директор, располагая достоверными сведениями о том, что за несовершеннолетней отсутствует необходимый надзор со стороны законных представителей, не приняла мер к своевременному и всестороннему обеспечению прав и законных интересов ребенка. Более того, обвиняемая, узнав о беременности несовершеннолетней, не сообщила об этом в компетентные органы.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. Допрошено свыше 30 свидетелей, назначены и проводятся судебные экспертизы (генетическая, судебно-психиатрическая).
Напомним, ранее в правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в апреле у 13-летней жительницы города Екатеринбурга родился сын. Известно, что мать девочки некоторое время назад скончалась, а отец вместе с несовершеннолетней дочерью не проживает.