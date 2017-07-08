Гроза ожидается во многих областях Казахстана в субботу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на севере и востоке возможен град. На юге и юго-востоке республики ожидается жаркая погода без осадков, сообщается на сайте КЧС МВД РК со ссылкой на РГП «Казгидромет».