Гроза ожидается во многих областях Казахстана в субботу

В Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, гроза. В СКО и ВКО возможен град.
В Акмолинской, днем в Кызылординской областях местами усилится ветер 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Атырауской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза. Днем в Алматинской, Южно-Казахстанской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара.
В Карагандинской области также ожидается местами очень сильная жара.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, Южно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.