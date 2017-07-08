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00:06 (мск), источник: Kazinform

Гроза ожидается во многих областях Казахстана в субботу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на севере и востоке возможен град. На юге и юго-востоке республики ожидается жаркая погода без осадков, сообщается на сайте КЧС МВД РК со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: Kazinform

В Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, гроза. В СКО и ВКО возможен град.

В Акмолинской, днем в Кызылординской областях местами усилится ветер 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Атырауской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза. Днем в Алматинской, Южно-Казахстанской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара.

В Карагандинской области также ожидается местами очень сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, Южно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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