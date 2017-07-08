Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Муж погибшей в РФ француженки потребовал 30 млн руб от "Внуково"
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Высоцкой
СМИ: 16-летняя внучка Софии Ротару покорила Париж
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
01:02 (мск), источник: ТАСС

Апелляционный суд Италии смягчил приговор Орнелле Мути

РИМ, 8 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд в Триесте подтвердил обвинительный приговор итальянской актрисе Орнелле Мути, осужденной первичной судебной инстанцией в 2015 году за пропуск спектакля по фальшивой медицинской справке о болезни.

Источник: Reuters

Как сообщило в пятницу агентство ANSA, наказание было немного смягчено: срок тюремного заключения был сокращен с восьми месяцев до полугода, а штраф — с €600 до €500.

Избежать отбывания заключения актриса сможет, если выплатит €30 тыс. пострадавшей стороне. Однако до сих пор она этого не сделала, хотя это условие установила первичная инстанция. Как заявили адвокаты, представляющие интересы театра, они намерены добиться получения этих денег. «Иначе синьоре Мути действительно грозит тюрьма либо назначение социальных работ», — указали юристы.

Читайте также
Итальянская актриса Орнелла Мути хочет получить российское гражданство

Администрация театра подала в суд иск против актрисы, уличив ее в предоставлении поддельного медицинского свидетельства, которое освобождало ее от обязанности выйти на сцену в постановке 10 декабря 2010 года. За эту работу ее гонорар составил €25 тыс. Но потом выяснилось, что в тот же вечер Мути была гостьей на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге вместе с американским актером Кевином Костнером.

Мути уже принесла извинения публике. Актриса объясняла, что ее заболевание (ларингофарингит) не позволяло ей работать, используя голосовые связки, тогда как на благотворительном ужине в пользу больных детей ей не требовалось говорить. В последние годы Мути много работает в России. Так, актриса входила в жюри Московского международного кинофестиваля. На ее странице в Facebook размещены фото с президентом ММКФ Никитой Михалковым.

Ранее сообщалось, что актриса готовится дебютировать на российской театральной сцене. Мути, известная по многочисленным киноролям, в том числе в дуэте с Адриано Челентано, в 2010 году впервые обратилась к театру, сыграв в современной пьесе «Еврей», повествующей о послевоенных годах в Италии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 День Путина на G20: договоренности на мировом и двустороннем уровнях
Россия и США договорились о перемирии на юге Сирии
День Путина на G20: договоренности на мировом и двустороннем уровнях
Тиллерсон: Путин и Трамп больше обсуждали будущее России и США
Страны G20 намерены обмениваться данными между разведками
Назначен новый глава «Почты России»
Госдума одобрила «антикарусельный» законопроект
ИГ обнародует аудиозапись своего оставшегося в живых главаря
Суд амнистировал двоих фигурантов дела о гибели главы Total
Доказана невозможность существования жизни на Марсе
Спорт
«Спартак» сыграл вничью в последнем предсезонном матче Свой следующий матч москвичи проведут 14 июля — соперником «Спартака» в борьбе за Суперкубок станет «Локомотив»
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь