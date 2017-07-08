В Москве пройдет третий ночной велопарад

Источник: РИА Новости

Велопарад организован совместно проектом по развитию велокультуры Let’s bike it! и департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Традиционно целью парада станет поддержка развития велосипедной среды в городе и безопасности на дорогах.

Маршрут по центральным улицам

Протяженность маршрута составит 16 километров, он пройдет по Фрунзенской набережной и центральным улицам столицы.

Сбор участников запланирован 8 июля в 21.00 мск на Фрунзенской набережной (на пересечении с 3-й Фрунзенской улицей), откуда колонна велосипедистов двинется в 22.00. Старт заезду даст громкий праздничный фейерверк в честь Дня московского транспорта.

Как предупреждают организаторы, проезд со стороны Лужников будет ограничен, проехать в сторону старта можно будет только со стороны Крымского моста. В связи с чем велосипедистам лучше заранее найти варианты объезда по соседним улицам.

Как рассказали РИА Новости в Let’s bike it!, маршрут пройдет в сторону улицы Хамовнический вал, по Саввинской набережной, к улицам Новый Арбат, Знаменка, Волхонка, откуда организаторы по Пречистенской набережной вернутся к месту старта.

Стать участником может любой

Проехать в ночном велопараде сможет любой желающий любого возраста и любой физической подготовки. Не имеет значения и тип велосипеда. Однако важно, чтобы на нем присутствовали передняя и задняя фары.

Как ранее подчеркнули в департаменте транспорта города, велопарад — это не спортивная гонка, так что средняя скорость движения колонны не должна превысить 15 километров в час.

Домой после велопарада можно будет добраться на ночных маршрутах наземного транспорта. При этом не надо платить за провоз велосипеда.

Кроме того, в день заезда общегородская сеть велопроката «Велобайк» традиционно предоставит скидки.

Перекрытия для транспорта

В связи с ночным мероприятием полное перекрытие для автомобилей будет организовано с 04.00 мск 8 июля до 07.00 (мск) 9 июля на Фрунзенской набережной, Хамовническом валу, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Пречистенской и Фрунзенской набережных, улицах Новый Арбат, Знаменка, Волхонка, на Соймоновском проезде.

Улицы будут открываться последовательно по мере прохождения велоколонны.

Ранее в Москве отметили Всероссийский день велопарада. Праздничный заезд 28 мая собрал рекордное количество участников — в этот день полный круг по Садовому кольцу проехало 40 тысяч участников.