Москвичей ждет дождливая, ветреная и холодная суббота

«Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 14−16 градусов, по области будет от 11 до 16 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 9−11 градусов, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.