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06:19 (мск), источник: ТАСС

Москвичей ждет дождливая, ветреная и холодная суббота

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в столичном регионе сырую, ветреную и не по сезону холодную погоду.

«Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 14−16 градусов, по области будет от 11 до 16 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 9−11 градусов, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Днем в воскресенье характер погоды не изменится, но станет немного теплее. При облачности с прояснениями пройдет дождь, в Москве воздух прогреется до 16−18 градусов, по области будет от 13 до 18 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

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