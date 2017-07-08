Москвичей ждет дождливая, ветреная и холодная суббота
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в столичном регионе сырую, ветреную и не по сезону холодную погоду.
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в столичном регионе сырую, ветреную и не по сезону холодную погоду.
«Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 14−16 градусов, по области будет от 11 до 16 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 9−11 градусов, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов. Ветер
Днем в воскресенье характер погоды не изменится, но станет немного теплее. При облачности с прояснениями пройдет дождь, в Москве воздух прогреется до 16−18 градусов, по области будет от 13 до 18 градусов. Ветер