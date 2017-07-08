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11:41 (мск), источник: Sputnik.md

Погода в Молдове: дождь, магнитные бури, и следим за давлением

Представляем прогноз погоды на субботу 8 июля, воскресенье 9 июля и понедельник 10 июля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Сегодня — в субботу 8 июля, в Молдове синоптики обещают переменную облачность, вечером, в некоторых районах возникнет вероятность дождя. Возможны грозы. Воздух в Кишиневе прогреется днем до + 24 + 28 С.

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Давление — 752 мм. рт.ст. Завтра и послезавтра — 756 рт.ст. Метеозависимым людям врачи рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья. Относительная влажность составит 53%, но 76% в субботу вечером.

В воскресенье 9 июля, возможны геомагнитные возмущения. Переменная облачность сохраняется. Воздух прогреется до +28С, местами до +30 С. Понедельник, 10 июля, ожидается ясным. Температура воздуха составит +28С. Влажность — 62%Симптомы метеочувствительности:

Метеозависимые люди в субботу и в воскресенье могут ощущать — головные, мышечные и суставные боли.

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