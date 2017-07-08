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08:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кащенко объяснили закупку лапши типа «доширак»

Городская психиатрическая больница имени Кащенко, расположенная в Санкт-Петербурге, объявила тендер на закупку лапши и пюре быстрого приготовления для своих пациентов. Зачем клиника покупает продукты типа «доширак», порталу «Доктор Питер» объяснил главный врач Олег Лиманкин.

Запрос котировок на 36 тысяч рублей на поставку пюре и лапши опубликован больницей 7 июля. Как сообщает 47news, на эту сумму медучреждение намерено приобрести 300 термотарелок «лапша с тушеной курицей и луком» и столько же «картофельных пюре с соусом с кусочками куриного филе». Каждая упаковка стоит 60 рублей.

«Если вы обратили внимание, то для клиники на несколько сотен коек закупается всего 600 упаковок этих продуктов быстрого питания. Это закупки для отделения приемно-диагностического покоя в Невском районе (Петербурга)», — отметил Лиманкин.

По его словам, дело в том, что основная клиническая база расположена в Ленинградской области, в селе Никольское, а скорая помощь доставляет пациентов в отделение, расположенное на территории города.

«За время обследования, установки диагноза, в конце концов, за период ожидания сантранспорта человек успевает проголодаться. И мы предлагаем ему чай, бутерброды и вот такой бульон быстрого приготовления. Для нас это способ решить проблему с питанием так называемых незапланированных пациентов», — добавил главврач.

Сиворицкая психиатрическая больница (ныне — Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница № 1) основана в 1909 году психиатром Петром Кащенко в бывшей усадьбе Демидовых — Сиворицы. В 1920-м медучреждению присвоено имя ее основателя.

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