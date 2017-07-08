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10:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе самым дружным и крепким семьям вручили медали за любовь и верность

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. 8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи. Идея праздника возникла у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака.

Источник: Башинформ

В Уфе накануне этого события, уже по многолетней традиции, семьям, которые прожили в браке многие годы, вручают заслуженные федеральные медали за любовь и верность. Как считают в администрации города, такие супружеские пары необходимо благодарить за жизненную мудрость, которой они делятся с детьми и внуками.

Супруги Новаевы из Калининского района 20 ноября 2017 года отметят очередную годовщину совместной жизни. Александр Афанасьевич и Ольга Николаевна всегда и во всем поддерживают друг друга. Познакомились летним вечером 1973 года совершенно случайно, в автобусе.

«Это была любовь с первого взгляда. Голубоглазую блондинку я заметил сразу, — говорит Александр Афанасьевич. — Мы ехали с пересадками, я жил на Машиностроителей, а Ольга — на Суворова. По дороге разговорились и начали встречаться».

«А через год я окончила автотранспортный техникум и по распределению уехала в Новосибирскую область. Саша остался работать в Уфе и ждал моего возвращения, как из армии, — смеется Ольга Николаевна. — Больше двух лет писали друг другу письма, а в 1976 году поженились».

С тем пор не расставались. Сейчас за плечами супругов — 41 год совместной жизни. Говорят: секрет таких долгих и крепких отношений прост — взаимопонимание и уважение.

Супруги Новаевы воспитали трех дочерей: Елену, Нину, Евгению, две из них уже подарили внуков: Артемия, Дмитрия, Александра и Андрея.

«Всё идет из семьи, — убеждена Ольга Николаевна. — Мой папа всю жизнь называл маму “Танюша”, мы росли в семьях, где родители прежде всего уважали друг друга. Не делили работу на мужскую и женскую, не тянули одеяло друг на друга. Мы всегда и всё делали вместе. Воспитывали детей, работали. Саша — в производственном кооперативе “Гарант”, я около 30 лет трудилась ведущим инженером по снабжению на УМПО. Сейчас мы на пенсии, помогаем с внуками. Дочери подарили нам на 35-летие совместной жизни путевку в Турцию. Всё, слава Богу, хорошо».

Глава администрации Калининского района Сергей Кожевников, вручая супружеским парам медали, отметил, что такие семьи достойны не только уважения, но и наград. Он пожелал им еще более долгой совместной жизни и любви.

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