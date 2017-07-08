Женщина из ревности к сожителю разбила окна в доме его «любовницы»

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Уличной дебош в деревне Неманица Борисовского района произошел из-за пьяной ревности, сообщили Sputnik в УВД Минского облисполкома.

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В хулиганстве подозреваются 28-летний местный житель и его 42-летняя сожительница, накануне гостившие у односельчан. Встреча не обошлась без употребления спиртного и затянулась до позднего вечера. Возвращаясь домой, сожители поссорились. В какой-то момент женщине показалось, что ее молодой возлюбленный зашел в дом, в котором якобы проживала его любовница.

«Она разозлилась и начала бить стекла в постройке тротуарной плиткой», — рассказали в УВД.

Всего злоумышленница повредила восемь стеклопакетов и входную дверь. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. Хозяин особняка в момент дебоша находился в Борисове.

Как выяснилось, пока женщина била стекла, сожитель действительно находился в чужом доме. Только в другом. Он разбил стекло, проник в жилище и уснул. Утром его застал хозяин и вызвал милицию.

Подозреваемых задержали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Беларуси («Хулиганство»). Ревнивице грозит до трех лет лишения свободы с возмещением ущерба.