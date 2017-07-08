Женщина из ревности к сожителю разбила окна в доме его «любовницы»
Пока возлюбленная била стекла в доме предполагаемой любовницы, ее сожитель проник в другой дом и уснул — незваного гостя утром застал хозяин.
Пока возлюбленная била стекла в доме предполагаемой любовницы, ее сожитель проник в другой дом и уснул — незваного гостя утром застал хозяин.
МИНСК, 8 июл — Sputnik. Уличной дебош в деревне Неманица Борисовского района произошел
В хулиганстве подозреваются 28-летний местный житель и его 42-летняя сожительница, накануне гостившие у односельчан. Встреча не обошлась без употребления спиртного и затянулась до позднего вечера. Возвращаясь домой, сожители поссорились. В
«Она разозлилась и начала бить стекла в постройке тротуарной плиткой», — рассказали в УВД.
Всего злоумышленница повредила восемь стеклопакетов и входную дверь. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. Хозяин особняка в момент дебоша находился в Борисове.
Как выяснилось, пока женщина била стекла, сожитель действительно находился в чужом доме. Только в другом. Он разбил стекло, проник в жилище и уснул. Утром его застал хозяин и вызвал милицию.
Подозреваемых задержали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Беларуси («Хулиганство»). Ревнивице грозит до трех лет лишения свободы с возмещением ущерба.
Сожитель на месте «ночлега» ничего не украл, его действиям дается правовая оценка.