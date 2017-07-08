Только 80% выпускников вузов нашли работу в Омске
Остальным пришлось покинуть город в поисках заработка.
Остальным пришлось покинуть город в поисках заработка.
Министерство образования и науки РФ опубликовало результаты исследования трудоустройства выпускников вузов в Омске в прошлом году. По данным исследований, только 81% выпускников удалось устроиться на работу в родном городе. 4450 человек покинули Омск в поисках заработка.
Средняя зарплата выпускников составляет около 30 000 рублей. Причем больше всех получают выпускники ОмГМУ. Средняя зарплата тех, кто уехал трудоустроиться в другой город, составляет 40 000 рублей.