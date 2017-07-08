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09:58 (мск), источник: Newtimes.kz

BBC показало всему миру бабушку-рэпера из Алматы

78-летняя Мариям Амраева из Казахстана прославилась на весь мир благодаря рэпу, который она записывает вместе со своим внуком Дильшодом Ибрагимовым. На тандем, который обрел популярность в сети, 5 июля обратило внимание BBC News. Издание взяло интервью у бабушки и внука, передает lenta.ru.

Источник: Newtimes.kz

Родственники записывают треки вместе и выкладывают их в Instagram. Дильшод, как правило, задает бабушке вопросы на актуальные темы, к примеру, о пенсиях, а она отвечает ему на рэп-жаргоне.

Дуэт высмеивает традиционные отношения бабушки и внука («Рукалицо, рукалицо. А ну-ка, внучок, подмети-ка мне крыльцо»), а также особенности жизни современных пенсионеров («У меня огород, курочки, и этим я довольна. Житуха моя пафосная и прикольная. Говорят, я очень красивая и стройная»).

В интервью BBC News Амраева отметила, что любит читать рэп о жизни и по большому счету «на всякие глобальные темы».

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По словам внука, первый трек с бабушкой он записал, чтобы удивить друзей. Видео вызвало ажиотаж в соцсетях, после чего начинающий рэпер решил продолжить совместное творчество.

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