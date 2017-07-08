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11:39 (мск), источник: РИА Новости

В США бортпроводник унял буйного пассажира ударом бутылки по голове

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бортпроводник Delta Airlines, пытаясь успокоить буйного пассажира, разбил о его голову бутылку вина, сообщает ABC News.

Источник: Reuters

Инцидент произошел во время рейса Сиэтл — Пекин. Пассажир первого класса Джозеф Даниел Худек неожиданно бросился к выходу и начал дергать ручку двери.

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Стюарды и несколько пришедших на помощь пассажиров попытались усадить его на место, однако он начал бить их и кидаться бутылками со спиртным.

Тогда один из бортпроводников тоже схватил бутылку вина и разбил ее о голову Худека. Очевидно, дебошир не получил серьезных увечий, потому что в ответ начал угрожать и кричать: «Да вы знаете, кто я?».

В результате пилоты приняли решение вернуться в Сиэтл и передать Худека полиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или штраф в размере 250 тысяч долларов.

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