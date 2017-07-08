Антиглобалисты продолжили протесты в Гамбурге в преддверии второго дня саммита G20

Источник: AP 2017

Самые серьезные столкновения протестующих против проведения саммита с полицией произошли ранним утром в гамбургском районе Шанценфиртель, где демонстранты забрасывали стражей порядка петардами и «коктейлями Молотова», разграбили супермаркет и небольшие магазины. В этом районе города полицейские арестовали 13 активистов.

Источник: AP 2017

Фоторепортаж Протесты антиглобалистов на саммите G20

Полиция Гамбурга также сообщает, что протестующие выстроили баррикады на улицах города и подожгли несколько автомобилей.

Саммит G20 проходит с 7 по 8 июля в Гамбурге.