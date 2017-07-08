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10:53 (мск), источник: Интерфакс

Антиглобалисты продолжили протесты в Гамбурге в преддверии второго дня саммита G20

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Антиглобалисты продолжили акции протеста в Гамбурге в ночь на субботу в преддверии второго дня саммита «большой двадцатки», сообщает Associated Press.

Источник: AP 2017

Самые серьезные столкновения протестующих против проведения саммита с полицией произошли ранним утром в гамбургском районе Шанценфиртель, где демонстранты забрасывали стражей порядка петардами и «коктейлями Молотова», разграбили супермаркет и небольшие магазины. В этом районе города полицейские арестовали 13 активистов.

Источник: AP 2017
Фоторепортаж
Протесты антиглобалистов на саммите G20
Полиция Гамбурга также сообщает, что протестующие выстроили баррикады на улицах города и подожгли несколько автомобилей.

Саммит G20 проходит с 7 по 8 июля в Гамбурге.

Демонстрация антиглобалистов, переросшая впоследствии в беспорядки, началась вечером 6 июля. В ней приняли участие порядка 8 тыс. человек.

Комментарии
4
алекс ефимова
Вот и хохлы подтянулись!!!
Ну держись ЕС...!!!
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Виктор Гущин
Никакого "беспорядочного движение" ни в жизни, ни в природе не бывает, существуют только не познанные закономерности любого движения даже в условиях так называемого "полного хаоса", как это доказал российский ученый, работающий в США Яков Синай, академик, профессор Принстонского университета, получивший за сделанное открытие международную математическую премию Абеля, равноценную Нобелевской... Так-то вот... А Вы говорите:" Бессмысленное, беспорядочное движение молекул в пробирке, заткнутой пробкой"... До всего докапываться надо. На мой взгляд, нынешние выступления антиглобалистов в Гамбурге это инстинктивная реакция людей на ущемление естественного права личности участвовать в принятии решений, по которым предстоит жить. Глобальная унификация условий существования противоречит человеческой природе, с её психологическими закономерностями личной самоидентификации. Человечество осознает смысл своего существования только через личность. Поэтому, как бы ни складывались отношения в человеческом обществе как таковом, в психологическом плане будущее было, есть и всегда останется за свободными людьми, осознающими себя личностями... Но для того, что бы это доказать, вовсе не обязательно табуретки ломать...
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Дмитрий Алексеев
Какие это антиглобалисты? Это просто уроды уничтожающие имущество других людей.
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