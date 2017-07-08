Антиглобалисты продолжили протесты в Гамбурге в преддверии второго дня саммита G20

Самые серьезные столкновения протестующих против проведения саммита с полицией произошли ранним утром в гамбургском районе Шанценфиртель, где демонстранты забрасывали стражей порядка петардами и «коктейлями Молотова», разграбили супермаркет и небольшие магазины. В этом районе города полицейские арестовали 13 активистов.
Полиция Гамбурга также сообщает, что протестующие выстроили баррикады на улицах города и подожгли несколько автомобилей.
Саммит G20 проходит с 7 по 8 июля в Гамбурге.
Демонстрация антиглобалистов, переросшая впоследствии в беспорядки, началась вечером 6 июля. В ней приняли участие порядка 8 тыс. человек.
Ну держись ЕС...!!!