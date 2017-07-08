Краснодарскую школу № 66 отремонтируют до конца июля

Основное здание школы было построено в 1972 году, и капитальный ремонт его фасада и кровли проводится впервые. Старую шиферную крышу сейчас меняют на профнастил, а фасад обшивают яркими панелями в той же цветовой гамме, что и новый корпус школы.

Евгений Первышов обратил внимание на то, что с внутренней стороны фасад остается в прежнем состоянии, и поручил завершить облицовку фасада в будущем году во время летних школьных каникул, сообщает пресс-служба городской администрации. Также глава города предложил заняться озеленением школьного двора после завершения ремонтных работ: «Осенью организуйте субботник по высадке деревьев и кустарников совместно с жителями близлежащих домов. Я тоже с удовольствием в нем поучаствую».