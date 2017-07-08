Краснодарскую школу № 66 отремонтируют до конца июля
Глава Краснодара Евгений Первышов обсудил с подрядчиками и руководством школы текущие работы по ремонту.
Глава Краснодара Евгений Первышов обсудил с подрядчиками и руководством школы текущие работы по ремонту.
Основное здание школы было построено в 1972 году, и капитальный ремонт его фасада и кровли проводится впервые. Старую шиферную крышу сейчас меняют на профнастил, а фасад обшивают яркими панелями в той же цветовой гамме, что и новый корпус школы.
Евгений Первышов обратил внимание на то, что с внутренней стороны фасад остается в прежнем состоянии, и поручил завершить облицовку фасада в будущем году во время летних школьных каникул, сообщает