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11:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарскую школу № 66 отремонтируют до конца июля

Глава Краснодара Евгений Первышов обсудил с подрядчиками и руководством школы текущие работы по ремонту.

Основное здание школы было построено в 1972 году, и капитальный ремонт его фасада и кровли проводится впервые. Старую шиферную крышу сейчас меняют на профнастил, а фасад обшивают яркими панелями в той же цветовой гамме, что и новый корпус школы.

Евгений Первышов обратил внимание на то, что с внутренней стороны фасад остается в прежнем состоянии, и поручил завершить облицовку фасада в будущем году во время летних школьных каникул, сообщает пресс-служба городской администрации. Также глава города предложил заняться озеленением школьного двора после завершения ремонтных работ: «Осенью организуйте субботник по высадке деревьев и кустарников совместно с жителями близлежащих домов. Я тоже с удовольствием в нем поучаствую».

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