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11:12 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти из-за Сабантуя перекрыли улицу

Такая мера будет действовать до 18:00.

Источник: AP 2017

Сегодня, 8 июля, в Тольятти с 10:00 до 18:00 на территории прибрежного парка Автозаводского района пройдет традиционный татарский праздник Сабантуй.

На время проведения Сабантуя с 9:00 до 19:30 будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Спортивная (от пр-та С. Разина до ул. Юбилейная).

В этот период автобусы будут следовать по измененным схемам движения:

— автобусы № 15, № 16, № 30, № 62к, № 73, № 94, № 153 проследуют в обоих направлениях от и затем до остановки «Дворец детского творчества» по утвержденным схемам;.

— автобус № 13 будет следовать от остановки «Парк Победы» и до нее в обратном направлении по утвержденным схемам;.

— автобус № 115 будет следовать остановки «Набережная» и на обратном пути до нее по утвержденным схемам, пишет TLTgorod.

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