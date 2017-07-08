Филипп Киркоров неожиданно прилетел в Нижнекамск
Поклонники из Татарстана передали «большой татарский привет» певцу.
Поклонники из Татарстана передали «большой татарский привет» певцу.
(Казань, 8 июля, «Татар-информ»).
«А уже сейчас, всем привет из НИЖНЕКАМСКА! Сегодня мы здесь, а уже завтра — Муром! Не понимаю, как мы все и везде успеваем!» (орфография и пунктуация автора соблюдены — прим. Т-и), — подписал снимок Филипп Киркоров.
Поклонники из Татарстана передали «большой татарский привет» Киркорову. «Добро пожаловать! Жаль, что мы не увидимся с вами! Большой вам татарский привет из Нижнекамска!» — написали фанаты на его страничке.
«То чувство, когда уже почти засыпаешь, но обновляешь ленту “ВКонтакте” и видишь, что Киркоров, звезда, которую слушает вся моя семья, у нас в городе», — удивились они.
Стоит отметить, что в официальном гастрольном графике певца концерта в Нижнекамске нет. По словам пользователей соцсетей, Киркоров приехал на годовщину свадьбы мэра города Айдара Метшина.