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14:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Филипп Киркоров неожиданно прилетел в Нижнекамск

Поклонники из Татарстана передали «большой татарский привет» певцу.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров прилетел в Нижнекамск. Об этом певец сообщил в Instagram.

«А уже сейчас, всем привет из НИЖНЕКАМСКА! Сегодня мы здесь, а уже завтра — Муром! Не понимаю, как мы все и везде успеваем!» (орфография и пунктуация автора соблюдены — прим. Т-и), — подписал снимок Филипп Киркоров.

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Поклонники из Татарстана передали «большой татарский привет» Киркорову. «Добро пожаловать! Жаль, что мы не увидимся с вами! Большой вам татарский привет из Нижнекамска!» — написали фанаты на его страничке.

«То чувство, когда уже почти засыпаешь, но обновляешь ленту “ВКонтакте” и видишь, что Киркоров, звезда, которую слушает вся моя семья, у нас в городе», — удивились они.

Стоит отметить, что в официальном гастрольном графике певца концерта в Нижнекамске нет. По словам пользователей соцсетей, Киркоров приехал на годовщину свадьбы мэра города Айдара Метшина.

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