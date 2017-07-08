Волгоградских полицейских поощрили за отказ от взятки
В ГУ МВД России по Волгоградской области поощрили полицейских, отказавшихся от незаконных денежных вознаграждений.
В ГУ МВД России по Волгоградской области поощрили полицейских, отказавшихся от незаконных денежных вознаграждений.
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В тот же день в Среднеахтубинском районе в ходе рейдовых мероприятий сотрудники подразделения по вопросам миграции и
Оба сотрудника полиции незамедлительно доложили о данных фактах своему руководству, и в результате проведенных мероприятий подозреваемые в даче взятки были задержаны. В отношении них следственными органами принято процессуальное решение.
Начальником главка