Волгоградских полицейских поощрили за отказ от взятки

Как сообщает пресс-служба главка, 6 июля в служебном кабинете сотрудника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по г. Михайловке 30-летний местный житель пытался уговорить капитана полиции не проводить процессуальную проверку по факту незаконной перевозки контрафактной алкогольной продукции. В качестве «благодарности» он предлагал полицейскому 20 тысяч рублей.

В тот же день в Среднеахтубинском районе в ходе рейдовых мероприятий сотрудники подразделения по вопросам миграции и патрульно-постовой службы полиции задержали троих иностранных граждан, в отношении которых были составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. При составлении административных материалов один из нарушителей передал 20 тысяч рублей майору полиции за непривлечение их к ответственности.