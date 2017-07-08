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12:59 (мск), источник: Kapital.kz

Дом для полицейских построят в Петропавловске

В Петропавловске впервые построят дом для сотрудников органов внутренних дел.

Источник: Kapital.kz

Инициатива возвести многоэтажку принадлежит Департаменту внутренних дел Северо-Казахстанской области, сообщает 24.kz.

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Капсулу будущего дома заложили в торжественной обстановке. Всего в нём будет 300 квартир, каждую третью получат полицейские.

Сдать объект в эксплуатацию намерены в сентябре следующего года.

«Будут получать те сотрудники, которые остро нуждаются в жилье, которые снимают квартиры. На сегодняшний день у нас более 400 сотрудников, нуждающихся в жилье. Это очень большая помощь», — сказал заместитель начальника ДВД Северо-Казахстанской области Наурызбек Исин.

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