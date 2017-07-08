Дом для полицейских построят в Петропавловске
В Петропавловске впервые построят дом для сотрудников органов внутренних дел.
В Петропавловске впервые построят дом для сотрудников органов внутренних дел.
Инициатива возвести многоэтажку принадлежит Департаменту внутренних дел
Капсулу будущего дома заложили в торжественной обстановке. Всего в нём будет 300 квартир, каждую третью получат полицейские.
Сдать объект в эксплуатацию намерены в сентябре следующего года.
«Будут получать те сотрудники, которые остро нуждаются в жилье, которые снимают квартиры. На сегодняшний день у нас более 400 сотрудников, нуждающихся в жилье. Это очень большая помощь», — сказал заместитель начальника ДВД