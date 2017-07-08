Дом для полицейских построят в Петропавловске

Капсулу будущего дома заложили в торжественной обстановке. Всего в нём будет 300 квартир, каждую третью получат полицейские.

«Будут получать те сотрудники, которые остро нуждаются в жилье, которые снимают квартиры. На сегодняшний день у нас более 400 сотрудников, нуждающихся в жилье. Это очень большая помощь», — сказал заместитель начальника ДВД Северо-Казахстанской области Наурызбек Исин.