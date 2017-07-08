ФАС начала переговоры с владельцами московских аэропортов и кафе о снижении цен

Источник: РИА "Новости"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Федеральная антимонопольная служба ведет переговоры с собственниками аэропортов московского авиаузла и предприятий общественного питания по вопросу ценообразования, сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев журналистам в субботу.

По его словам, в ходе проверок ФАС отметила «запредельные» и «супердорогие» цены в московских аэропортах. Он отметил, что это неприемлемо, так как услугами пользуются люди разного достатка.

«С другой стороны, мы понимаем, что арендные площади в этих аэропортах очень высокие, потому что им (собственникам — ИФ) нужно окупать. Поэтому мы ведем переговоры и с администрациями аэропортов с точки зрения размеров арендной платы, и с самими собственниками этих кафе, ресторанов, чтобы все-таки это было приемлемо», — отметил Артемьев.

Он привел в пример работу по автостоянкам. «Мы в последнее время провели серию рейдов и снизили там цены до обоснованных экономических. То есть 100−200 рублей можно понять в час, но 500−600 — невозможно», — сказал руководитель службы.