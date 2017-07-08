День семьи, любви и верности в Симферополе отметили крестным ходом

По завершении крестного хода состоялся молебен, который провел владыка Лазарь на месте закладки памятника святым. Широкое распространение моральных ценностей в обществе, в том числе таких благодетелей как верность и любовь, есть показатель его духовной полноценности, — подчеркнул Митрополит Симефропольский и Крымский Лазарь. Сегодня православные почитают память святых Благоверных Петра и Февронии Муромских. Залогом сильного государства и процветания нашего многонационального Крыма остаётся формирование нравственных ценностей, воспитание уважения подрастающего поколения к старшему и сохранение семейного очага.