День семьи, любви и верности в Симферополе отметили крестным ходом
День семьи, любви и верности в Симферополе начался с праздничного крестного хода в Детском парке. Именно здесь будет создан памятник Благоверным Петру и Февронии Муромским.
День семьи, любви и верности в Симферополе начался с праздничного крестного хода в Детском парке. Именно здесь будет создан памятник Благоверным Петру и Февронии Муромским.
По завершении крестного хода состоялся молебен, который провел владыка Лазарь на месте закладки памятника святым. Широкое распространение моральных ценностей в обществе, в том числе таких благодетелей как верность и любовь, есть показатель его духовной полноценности, — подчеркнул Митрополит Симефропольский и Крымский Лазарь. Сегодня православные почитают память святых Благоверных Петра и Февронии Муромских. Залогом сильного государства и процветания нашего многонационального Крыма остаётся формирование нравственных ценностей, воспитание уважения подрастающего поколения к старшему и сохранение семейного очага.
Администрация города находится в постоянном диалоге с Симферопольской и Крымской епархией, мы поддерживаем многие начинания церкви, одним из них является инициатива по установке памятника святым Петру и Февронии Муромским, думаю, что он станет знаковым местом для всех симферопольцев и гостей столицы, — цитирует