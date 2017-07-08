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12:54 (мск), источник: Югополис

В Анапе детям не рекомендовано купаться из-за холодного моря

Предупреждение распространило городское управление гражданской обороны и защиты населения.

В обращении, размещенном на официальном сайте администрации курорта, говорится о том, что в связи с низкой температурой воды в море купание организованных групп детей на пляжах рекомендовано запретить.

Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает призвало родителей проявлять бдительность и усилить контроль за детьми.

Руководителям предприятий и организаций поручено принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

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