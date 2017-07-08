Источник: Капитал

Польша планирует построить забор на границе с Беларусью и Украиной протяженностью 729 км в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

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Соответствующие рекомендации со стороны экономического комитета при Совете министров Польши сообщила заместитель министра сельского хозяйства РП Эва Лех, информирует корреспондент Укринформа.

«Насколько известно об АЧС, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор», — отметила Лех.

По ее словам, ориентировочная стоимость строительства такого забора может составить 100 млн злотых (27 млн долл.).