Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Психолог расшифровал рукопожатие Путина и Трампа
Меркель сделала заявление, касающееся встречи Трампа и Путина
В России массово закрываются агентства недвижимости
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Нашлось фото, (возможно) доказывающее, что Эрхарт не разбилась2 июля Эрхарт и Нунан пропали над Тихим океаном: по самой популярной версии, погода помешала им найти крошечный остров, где их ждали на дозаправку
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ сказали, почему Вашингтон не видит смысла бороться за Украину
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Щиты Венесуэлы
14:12 (мск), источник: Капитал

Польша планирует построить забор на границе с Беларусью и Украиной

Польша планирует построить забор на границе с Беларусью и Украиной протяженностью 729 км в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

Источник: Капитал

Польша планирует построить забор на границе с Беларусью и Украиной протяженностью 729 км в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

Читайте также
Столтенберг назвал условия вступления Украины в НАТО

Соответствующие рекомендации со стороны экономического комитета при Совете министров Польши сообщила заместитель министра сельского хозяйства РП Эва Лех, информирует корреспондент Укринформа.

«Насколько известно об АЧС, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор», — отметила Лех.

По ее словам, ориентировочная стоимость строительства такого забора может составить 100 млн злотых (27 млн долл.).

Вирус АЧС появился на территории Польши в феврале 2014 года, с тех пор в стране зафиксировано 49 вспышек этой болезни и 380 случаев АЧС у диких кабанов. Больше всего случаев зафиксировано в Люблинском, Подляшском и Мазовецком воеводствах вблизи границы с Беларусью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин встретился с Трампом
Путин, Меркель и Макрон на G20 обсудили ситуацию на Украине
Трамп назвал встречу с Путиным в Гамбурге потрясающей
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Антиглобалисты продолжили акции протеста в Гамбурге
Жирков ответил на предложение депутата Госдумы дать ему в морду
В России появится единый ресурс с данными о населении
Число жертв наводнений в Японии возросло до 16
Спорт
Леонид Слуцкий удивил футболистов: игроки «Халл Сити» в шоке Официальный сайт клуба английского чемпионшипа "Халл Сити" подробно рассказывает о том, как игроки реагируют на нового тренера клуба
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь