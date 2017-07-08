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14:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе появилась новая пятиметровая скульптура журавлей

Арт-объект открыли в Сипайлово.

В Октябрьском районе Уфы накануне Дня семьи, любви и верности появился новый арт-объект. Пятиметровая скульптура журавлей нашла свое место рядом со строящимся православным храмом, на перекрестке улиц Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.

Автором скульптуры стал Халит Галиуллин, известный горожанам своими арт-объектами в других районах — «Семьей оленей» на проспекте Октября, «Домиком куницы» перед Парком Якутова (ранее он стоял перед Гостиным двором) и памятником дворнику перед торговым центром «Мир».

Выбор художника неудивителен — журавли всегда были и остаются символом семейной верности и преданности. Идею создания скульптуры именно в этом месте в социальных сетях поддержали местные жители. Эскиз для нового арт-объекта был отобран в ходе голосования.

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