В Уфе появилась новая пятиметровая скульптура журавлей

В Октябрьском районе Уфы накануне Дня семьи, любви и верности появился новый арт-объект. Пятиметровая скульптура журавлей нашла свое место рядом со строящимся православным храмом, на перекрестке улиц Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.

Автором скульптуры стал Халит Галиуллин, известный горожанам своими арт-объектами в других районах — «Семьей оленей» на проспекте Октября, «Домиком куницы» перед Парком Якутова (ранее он стоял перед Гостиным двором) и памятником дворнику перед торговым центром «Мир».