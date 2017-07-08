Большой театр отложил премьеру балета «Нуреев» в постановке Серебренникова
По какой причине и на какой срок отложили премьеру, станет известно 10 июля.
По какой причине и на какой срок отложили премьеру, станет известно 10 июля.
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Большой театр переносит премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова с 11 июля на неопределенный срок, сообщили «Интерфаксу» в
Ранее планировалось, что премьерные показы «Нуреева» пройдут с 11 по 14 июля. Причины и сроки переноса спектаклей не уточняются, о них расскажут в Большом театре 10 июля на брифинге.
Над постановкой, помимо Серебренникова, который выступил в качестве автора либретто, режиссера и сценографа, работали композитор Илья Демуцкий,
Балет «Нуреев» посвящен судьбе легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева, другие подробности постановки не разглашались.