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16:06 (мск), источник: Интерфакс

Большой театр отложил премьеру балета «Нуреев» в постановке Серебренникова

По какой причине и на какой срок отложили премьеру, станет известно 10 июля.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Большой театр переносит премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова с 11 июля на неопределенный срок, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе театра в субботу.

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Ранее планировалось, что премьерные показы «Нуреева» пройдут с 11 по 14 июля. Причины и сроки переноса спектаклей не уточняются, о них расскажут в Большом театре 10 июля на брифинге.

Над постановкой, помимо Серебренникова, который выступил в качестве автора либретто, режиссера и сценографа, работали композитор Илья Демуцкий, хореограф-постановщик Юрий Посохов. В этом же составе создатели поставили балет «Герой нашего времени» в Большом театре в 2015 году.

Балет «Нуреев» посвящен судьбе легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева, другие подробности постановки не разглашались.

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