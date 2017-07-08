Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе

Источник: РИА "Новости"

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«На европейской части России на следующей неделе температура воздуха повысится, но будут проливные дожди. Я обращаю внимание на 12 июля, когда выйдет южный циклон, грозовой фронт с ливнями, с грозами и шквалистым ветром», — сказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, непогода начнется со Смоленской области, перейдет на Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ярославскую области днем и вечером 12 июля, затем — на Рязанскую и Владимирскую области.

«Я вас попрошу, поставьте задачу своим подразделениям в субъектах РФ, чтобы они не каждодневно, а ежечасно уточняли прогноз погодных условий и доводили до соответствующих служб для принятия всех необходимых мер и решений с учетом специфики каждого региона», — сказал в свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков.