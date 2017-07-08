В День города в Воронеже пройдет празднование 100-летия ВГУ
Юбилейные мероприятия состоятся осенью 2018 года.
Юбилейные мероприятия состоятся осенью 2018 года.
В пятницу, 7 июля 2017 года, в Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия ВГУ. Губернатор Алексей Гордеев является председателем организационного комитета, а министр образования и науки России Ольга Васильева — сопредседателем.
По словам главы региона, Воронежский госуниверситет — это образовательный бренд. Причем известен он не только на территории нашей страны, но и за рубежом.
«Для меня как для губернатора важно, чтобы ВГУ не только не утратил своих традиций, но и успешно встроился в новое время», — отметил Алексей Гордеев.
Затем с докладом выступил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Он напомнил, что вузе сейчас 18 факультетов, а число студентов около 20 тысяч.
«Почти за сто лет ВГУ подготовил более 120 тысяч специалистов», — рассказал Дмитрий Едновицкий. И напомнил, что среди выпускников есть Нобелевский лауреат, известные дипломаты, академики, деятели науки и культуры, а также министры.
Итоги оргкомитета:
Празднование 100-летнего юбилея ВГУ приурочат в 2018 году к празднованию Дня города Воронежа. Рабочую группу по подготовке и проведению юбилея возглавил Дмитрий Ендовицкий.