В День города в Воронеже пройдет празднование 100-летия ВГУ

Источник: Новости Воронежа

В пятницу, 7 июля 2017 года, в Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия ВГУ. Губернатор Алексей Гордеев является председателем организационного комитета, а министр образования и науки России Ольга Васильева — сопредседателем.

По словам главы региона, Воронежский госуниверситет — это образовательный бренд. Причем известен он не только на территории нашей страны, но и за рубежом.

«Для меня как для губернатора важно, чтобы ВГУ не только не утратил своих традиций, но и успешно встроился в новое время», — отметил Алексей Гордеев.

Затем с докладом выступил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Он напомнил, что вузе сейчас 18 факультетов, а число студентов около 20 тысяч.

«Почти за сто лет ВГУ подготовил более 120 тысяч специалистов», — рассказал Дмитрий Едновицкий. И напомнил, что среди выпускников есть Нобелевский лауреат, известные дипломаты, академики, деятели науки и культуры, а также министры.

Итоги оргкомитета: