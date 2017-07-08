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21:39 (мск), источник: Новости Воронежа

В День города в Воронеже пройдет празднование 100-летия ВГУ

Юбилейные мероприятия состоятся осенью 2018 года.

Источник: Новости Воронежа

В пятницу, 7 июля 2017 года, в Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия ВГУ. Губернатор Алексей Гордеев является председателем организационного комитета, а министр образования и науки России Ольга Васильева — сопредседателем.

По словам главы региона, Воронежский госуниверситет — это образовательный бренд. Причем известен он не только на территории нашей страны, но и за рубежом.

«Для меня как для губернатора важно, чтобы ВГУ не только не утратил своих традиций, но и успешно встроился в новое время», — отметил Алексей Гордеев.

Затем с докладом выступил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Он напомнил, что вузе сейчас 18 факультетов, а число студентов около 20 тысяч.

«Почти за сто лет ВГУ подготовил более 120 тысяч специалистов», — рассказал Дмитрий Едновицкий. И напомнил, что среди выпускников есть Нобелевский лауреат, известные дипломаты, академики, деятели науки и культуры, а также министры.

Итоги оргкомитета:

Празднование 100-летнего юбилея ВГУ приурочат в 2018 году к празднованию Дня города Воронежа. Рабочую группу по подготовке и проведению юбилея возглавил Дмитрий Ендовицкий.

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