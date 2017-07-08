Рок-фестиваль «Нашествие» в следующем году перенесут на август
Такое решение было принято в связи с проведением чемпионата мира по футболу в июле 2018 года.
Такое решение было принято в связи с проведением чемпионата мира по футболу в июле 2018 года.
ЗАВИДОВО /Тверская область/, 8 июля. /ТАСС/.
«Безопасность фестиваля обеспечивают сотрудники спецслужб и государственных структур, все они будут заняты на чемпионате мира по футболу в июле, поэтому в следующем году мы планируем провести фестиваль в начале августа», — сказала Киселева, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Она добавила, что специальных футбольных мероприятий, в связи с проведением чемпионата мира для посетителей фестиваля пока не планируется. «Нашествие» будет после чемпионата мира, не думаю, что люди, которые посмотрят большой футбол, захотят продолжить здесь.
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