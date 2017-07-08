Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Песков рассказал о "прекрасной" встрече Меркель и Путина
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Россиянин во время полета ударил стюардессу
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8ДТП в Баварии
16:51 (мск), источник: ТАСС

Рок-фестиваль «Нашествие» в следующем году перенесут на август

Такое решение было принято в связи с проведением чемпионата мира по футболу в июле 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 8 июля. /ТАСС/. Рок-фестиваль «Нашествие», который традиционно проводится в начале июля в поселке Завидово Конаковского района Тверской области, в 2018 году будет перенесен на август в связи с проведением чемпионата мира по футболу, сообщила в субботу журналистам генеральный директор «Мультимедиа Холдинг» (организатор мероприятия — прим. ТАСС) Евгения Киселева.

Читайте также
«Нашествие-2017»: именные билеты, бесплатный проезд, выборы и русский рок

«Безопасность фестиваля обеспечивают сотрудники спецслужб и государственных структур, все они будут заняты на чемпионате мира по футболу в июле, поэтому в следующем году мы планируем провести фестиваль в начале августа», — сказала Киселева, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Она добавила, что специальных футбольных мероприятий, в связи с проведением чемпионата мира для посетителей фестиваля пока не планируется. «Нашествие» будет после чемпионата мира, не думаю, что люди, которые посмотрят большой футбол, захотят продолжить здесь. Каких-то специальных футбольных мероприятий мы пока не планировали, однако мы подумаем над этим, — пояснила гендиректор.

Ранее сообщалось, что крупнейший в России рок-фестиваль «Нашествие» стартовал 7 июля в Тверской области. Мероприятие проводится ежегодно с 1999 года под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках.

Комментарии
2
Иван Игнатущенко
Да лишь бы не зимой, а то холодно в палатке.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ольга Лысенко
Почему ни слова нет о международном фестивале этнической музыки и ремесел " Мир Сибири " в Шушенском ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рок-фестиваль «Нашествие» встречает фанатов дождливой погодой
Во время загрузки произошла ошибка.
15:12 (мск)© Ньюстюб
 Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита G20. Видеотрансляция
Лидеры стран G20 приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита G20. Видеотрансляция
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Трамп назвал встречу с Путиным в Гамбурге потрясающей
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Путин, Меркель и Макрон на G20 обсудили ситуацию на Украине
Минфин РФ анонсировал решение объединить ФНБ и Резервный фонд
Мединский пообещал музеям «показательную порку»
Спорт
Леонид Слуцкий удивил футболистов: игроки «Халл Сити» в шоке Официальный сайт клуба английского чемпионшипа "Халл Сити" подробно рассказывает о том, как игроки реагируют на нового тренера клуба
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь