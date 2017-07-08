Омская колония № 2 распахнула двери — фото
Дни открытых дверей в рамках
Дни открытых дверей в рамках
К заключенным приходят в гости родственники, а администрация колонии приглашает за колючую проволоку представителей СМИ, властных и силовых структур, культурных деятелей, представителей
Сценарий дня открытых дверей традиционен: театрализованное представление, награждение арестантов, которые отличились в учебе, труде и спорте, и, конечно же, общение осужденных с родственниками в летнем кафе. Меняются только жанры и темы тюремных спектаклей, например, в 2015 году это был 70-летний юбилей Победы, а в 2016 году — Год кино и 300-летие города Омска.
Спектакль «Необыкновенные приключения трех богатырей», поставленный слугами тюремной Мельпомены омской колонии № 2 — это история о добром царе Берендее, коварных пиратах, одиноком