Омская колония № 2 распахнула двери — фото

Сценарий дня открытых дверей традиционен: театрализованное представление, награждение арестантов, которые отличились в учебе, труде и спорте, и, конечно же, общение осужденных с родственниками в летнем кафе. Меняются только жанры и темы тюремных спектаклей, например, в 2015 году это был 70-летний юбилей Победы, а в 2016 году — Год кино и 300-летие города Омска.