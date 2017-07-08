Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Меркель сделала заявление, касающееся встречи Трампа и Путина
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Россиянин во время полета ударил стюардессу
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
9В Китае сошли два оползня
18:36 (мск), источник: СуперОмск

Омская колония № 2 распахнула двери — фото

Дни открытых дверей в рамках смотра-конкурса «День колонии» традиционно проводятся омским управлением ФСИН на территории всех исправительных учреждений.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

К заключенным приходят в гости родственники, а администрация колонии приглашает за колючую проволоку представителей СМИ, властных и силовых структур, культурных деятелей, представителей бизнес-сообщества.

Сценарий дня открытых дверей традиционен: театрализованное представление, награждение арестантов, которые отличились в учебе, труде и спорте, и, конечно же, общение осужденных с родственниками в летнем кафе. Меняются только жанры и темы тюремных спектаклей, например, в 2015 году это был 70-летний юбилей Победы, а в 2016 году — Год кино и 300-летие города Омска.

Спектакль «Необыкновенные приключения трех богатырей», поставленный слугами тюремной Мельпомены омской колонии № 2 — это история о добром царе Берендее, коварных пиратах, одиноком Соловье-разбойнике, путешествии русских богатырей за золотой пальмой и о настоящем волшебстве. Все сцены были озвучены настоящим живым оркестром, а густая культурологическая окрошка героев разных сказок не давала зрителям заскучать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Путин поделился мнением о своей первой встрече с Трампом
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Участники саммита G20 согласовали итоговое коммюнике
Минфин РФ анонсировал решение объединить ФНБ и Резервный фонд
Мединский пообещал музеям «показательную порку»
Рок-фестиваль «Нашествие» в 2018 году будет перенесен на август
Спорт
Леонид Слуцкий удивил футболистов: игроки «Халл Сити» в шоке Официальный сайт клуба английского чемпионшипа "Халл Сити" подробно рассказывает о том, как игроки реагируют на нового тренера клуба
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь