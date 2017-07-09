Фильм воронежской киностудии о бессмертном волшебнике покажут в драмтеатре

Воронежская киностудия «Стоп! Снято» завершит съемки некоммерческого детского фильма «Большое приключение» ориентировочно к 20 июля 2017 года. В работе над картиной о бессмертном алхимике, создавшем машину для оживления воспоминаний, поучаствовали более 300 человек, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» исполнительный продюсер фильма Артем Герцен. Премьера пройдет в Воронежском театре драмы имени Кольцова, затем кино покажут в кинотеатрах Воронежской, Липецкой, Иркутской областях.

Съемки стартовали в июне 2017 года. В картине снимаются как взрослые, так и дети в возрасте от пяти до 17 лет. Кастинги проходили в городских школах по согласованию с воронежским управлением образования и областным департаментом образования.

По сюжету, у главного героя, обладающего даром бессмертия, умирает любимая жена. В тоске по ней алхимик решает создать механизм, способный «воскрешать» воспоминания. Ему это удается, но машина работает не так, как он планировал: в реальный мир возвращаются все персонажи из далекого прошлого волшебника. Это и рыцари, и разбойники Средневековья, и воины, и пираты. Только дети могут помочь алхимику вернуть все назад.

Съемки «Большого приключения» велись в драмтеатре, гимназии имени Басова (в здании школы на Сакко и Ванцетти), около Центрального парка, на Адмиралтейской площади, в том числе на корабле «Гото Предестинация», в Острогожском районе. В июле эпизоды фильма будут снимать на Каменном мосту, на Кудыкиной горе (Липецкая область), в Калужской области. Съемочная группа запланировала даже поездку в Чехию.

— По сюжету нам для одной сцены нужен ретропоезд. В России такие есть только в Москве и Петербурге, но аренда обойдется очень дорого, а у нас все-таки некоммерческий проект, снимаем на личные средства друзей и знакомых. Так вышло, что в Чехии у съемочной группы есть знакомые, и там договориться будет проще, да и выйдет это, как ни странно, дешевле. Хотя на оформление виз и загранпаспортов уйдет время — если поедем, то уже в августе, после того как большая часть съемок завершится, — рассказал Артем Герцен корреспонденту РИА «Воронеж».

После съемок начнутся монтаж, озвучка фильма — когда закончится вся работа над лентой, пока неизвестно.